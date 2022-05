Super Dragon Ball Heroes: Radish sblocca il Super Saiyan di terzo livello

Dragon Ball ha mostrato tantissimi personaggi nel corso degli anni e quasi tutti torneranno in Super Dragon Ball Heroes. La particolarità che lo contraddistingue da sempre sono le trasformazioni. Infatti il Super Saiyan sarà probabilmente tra i cuori di tutti gli appassionati. Ci sono altri Saiyan, come Radish e Nappa, che non hanno mai raggiunto questa forma, ma pare che uno di loro la situazione stia cambiando.

Super Dragon Ball Heroes, in questo senso, ha sicuramente introdotto alcuni elementi importanti da quando la serie anime è iniziata anni fa.

Lo spin-off è riuscito a riportare in vita alcuni personaggi importanti come Goku Super Saiyan di quarto livello e cattivi del passato del franchise di Akira Toriyama.

Con l’arco Ultra God Mission vuole proprio riunire tutti i guerrieri Z e cattivi di diverse linee temporali e universi, affinché partecipino ad un torneo enorme.

L’adattamento anime ha svelato il potere del Super Saiyan 3 sbloccato proprio da Radish, uno degli arrivi più inaspettati della serie. L’annuncio arriva dall’insider DBSChronicles che ha pubblicato sulla sua pagina Twitter la pagina del manga che ritrae la forma del Saiyan:

Tuttavia le domande sono tante e si comincia da quella più spontanea: come fa Radish a diventare Super Saiyan di livello 3 in questo nuovo arco narrativo? Il fratello di Goku è in grado di spiegare come è riuscito ad apprendere questa trasformazione mentre combatteva contro il cattivo del film Turles:

“Sono stato risucchiato nelle crepe del tempo e ho vagato attraverso numerose dimensioni alternative. È così che ho ottenuto il potere di un Super Saiyan 3.“

Sfortunatamente per Radish, la sua forma di Super Saiyan 3 non è stata sufficiente per sconfiggere Turles. Di fatto il doppelganger di Goku, la tecnica dei cloni introdotta per la prima volta da Piccolo, è in grado di sconfiggere il guerriero Saiyan durante il loro combattimento uno contro uno.

Ricordiamo che il fanchise di Akira Toriyama sta per vedere il debutto del nuovo film in tutti i cinema giapponesi l’11 giugno di quest’anno.