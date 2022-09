Dragon Ball Super: Super Hero molto probabilmente è tanto atteso o anche amato (nel caso dei Paesi in cui è già stato rilasciato) per via del cambio dei protagonisti, che questa volta vede Gohan e Piccolo. I due fin dalla saga dei Saiyan hanno avuto un rapporto intenso, ed anche se inizialmente distante alla fine c’è stato sempre rispetto reciproco.

Nel corso degli anni gli appassionati hanno anche affermato che Piccolo è sostanzialmente il “vero padre” di Gohan, vista l’enorme mancanza a tal proposito di Goku riguardante la famiglia. Forse l’uomo non ne avendone mai avuta una non sa come funziona?

A tal proposito Kyle Herbert lo storico doppiatore americano di Gohan ha condiviso alcune (FONTE CB) idee al riguardo, parlando sopattutto del rapporto tra Piccolo e lo stesso Gohan, affermando che i due sono sicuramente tra le coppie più intense e interessanti di tutto il franchise di Dragon Ball:

“Posso paragonare questa coppia al burro d’arachidi e la marmellata, che come ben sapete è un’accoppiata meravigliosa. Se hai uno dei gusti non puoi non avere anche l’altro. Piccolo è indubbiamente la figura paterna che serviva e serve a Gohan, lasciando completamente Goku in disparte! Non ho dubbi su questo, mi dispiace per Goku”.

Dragon Ball Super: Super Hero, ecco l’importanza del rapporto tra Piccolo e Gohan secondo il cast

Chris Sabat, che dona la voce sia a Piccolo che a Vegeta ha rivelato un particolare interessante nel suo incontro con i fan, sempre a proposito di Piccolo:

“Molti appssionati mi parlano del loro amore verso Piccolo e Gohan proprio perché hanno avuto anche loro uno zio come il namecciano, che si è preso cura di loro nei momenti difficili.

Mi dispiace la mancanza e il “distacco” di Goku da suo figlio, ma ovviamente è anche palese che il guerriero namecciano abbia fatto molto di più per Gohan, per questo è quello “preferito”.

Gohan è nato e cresciuto senza una figura paterna vera e propria, proprio come Goku, forse per questo il Saiyan si è comportato così. Il tutto è diverso in Piccolo dato che proviene da una famiglia namecciana, dove appunto il concetto di “unione” è diverso; forse anche per questo Piccolo si è comportato diversamente”.

