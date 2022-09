Dragon Ball Super: Super Hero: possibile altra saga sugli androidi?

Dragon Ball nel corso degli anni ha proposto tanti contenuti ai suoi appassionati e lo stesso ha fatto quest’anno con Dragon Ball Super: Super Hero. Un elemento che contraddistingue la serie è la presenza di alieni e androidi come villain principali. Lo stesso si verifica nel nuovo film.

Gli androidi hanno caratterizzato la saga di Cell in Dragon Ball Z, in cui alcuni di essi si sono alleati ai protagonisti. Nell’ultimo lungometraggio poi, si assiste al ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso, in cui Gohan e Piccolo affrontano Gamma 1 e Gamma 2.

Potranno seguire alcune anticipazioni, quindi coloro che vogliono aspettare l’uscita del film nelle sale italiane, sarebbe meglio non proseguire.

Ora sembra che ci potrebbe essere una nuova tipologia di saga incentrata sugli androidi. Nel film sono presenti e questi sono contrastati da Piccolo e Gohan. Non ci sono solo Gamma 1 e Gamma 2 ma le cose peggiorano quando Dr. Hedo rilascia un’arma segreta.

Si tratta del ritorno di un androide molto familiare per tutti coloro che hanno visto la serie Z dell’anime. Tuttavia ci sono alcuni cambiamenti di direzione che vedono Gamma 1 disertare l’Armata del Fiocco Rosso, per intraprendere la vita di un supereroe che fa del bene. E per quanto riguarda dottor Hedo, alla fine si unisce alle Capsule Corps.

Dr. Hedo e Gamma 1 sono ancora vivi, dunque ci sono i presupposti per un nuovo arco sugli androidi. Lo scienziato infatti potrebbe creare più macchine. Dopotutto, ha realizzato una versione mostruosa di Cell, mandata in battaglia prima che potesse essere completo. Non si può negare il genio dell’uomo e Gamma 1 ha mostrato al dottor Hedo quanto bene può fare un androide.

Naturalmente, c’è anche il fatto che C-17 e C-18 hanno instaurato una sorta di rapporto con Gamma 1. I fan quindi vorranno vedere il trio interagire ora che sono tutti dalla stessa parte. E se questa saga dovesse prendere vita, Dragon Ball Super: Super Hero ha già introdotto il villain perfetto.