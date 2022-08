I nuovi villain di Dragon Ball Super: Super Hero, ovvero Gamma 1 e Gamma 2 hanno ricevuto un attenzione particolare nel corso di questi mesi, dato che ufficializzano il ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso (Red Ribbon).

Creati dalla stratificata mente del nipote del Dr. Gero, ovvero Dr. Hedo, i nuovi androidi hanno un’estetica da supereroi, e si mettono in risalto giustificando anche il titolo del lungometraggio. A tal proposito di recente sono state diffuse alcune interviste ai doppiatori americani dei personaggi; oggi leggeremo le loro parole.

Per chi ancora non fosse a conoscenza della loro storia, vi basti sapere che sono stati creati dal nipote del Dr. Gero, il Dr. Hedo, un giovane e “deviato” scienziato che crede il suo intelletto superiore a quello dello zio.

Il design e l’estetica di Gamma 1 e Gamma 2 ricordano quello dei supereroi, proprio come accennato dal titolo. Questi personaggi non solo si pongono come gli androidi più potenti affrontati dai Guerrieri Z, ma pongono al pubblico anche una storia interessante nel loro background.

Dragon Ball Super: Super Hero, che importanza hanno Gamma 1 e Gamma 2?

Aleks il doppiatore di Gamma 1 ha dichiarato: “Penso che il loro fascino sia nella loro natura, che avrete modo di scoprire nel corso del film”:

“Uno dei loro punti di forza si trova sicuramente nelle loro interazioni. Il loro legame fraterno è veramente qualcosa di speciale. Nonostante siano dalla parte del male, qualunque cosa essi svolgono lo fanno con amore fraterno, innescando un bel rapporto familiare.

Hanno il tipico rapporto tra fratello maggiore e minore; per questo i loro caratteri diversi disegnano un rapporto ricco di sfumature e altamente complesso. Gamma Uno è più stoico, mentre Gamma Due è più energico. Si tratta di un gioco di equilibri”.

Zeno Robinson, doppiatore dell’altro androide ha aggiunto:

“Guardano entrambi le loro azioni e nonostante spesso ognuno pensa per se, i due si mantengono e sostengono a vicenda, creando qualcosa di unico e divertente”.

Nonostante questi lati positivi, ricordiamo che sono spinti a compiere azioni malvagie da parte dell’Esercito del Fiocco Rosso, quindi la loro storyline potrebbe avere risvolti inaspettati.

Pensate che i fratelli Gamma saranno in qualche modo reinseriti nel franchise?