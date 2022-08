Dragon Ball Super: Super Hero: data, trailer e poster di uscita in Italia

Arriva #soloalcinema in Italia Dragon Ball Super: Super Heroes, il film anime prodotto da Toei Animation Co. con Crunchyroll, Sony Pictures, che distribuirà la pellicola, ha annunciato la data d’uscita e mostrato il trailer e il poster ufficiali.

Diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione del celebre creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, il film arriverà nei cinema italiani il 29 settembre 2022.

In Dragon Ball Super: Super Heroes l’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Le novità del film sono che sarà il primo totalmente in CGI del franchise, e né Goku né Vegeta avranno un ruolo da protagonisti, al loro posto Gohan e Piccolo. Il film è già uscito in Giappone e Stati Uniti, ora tocca al Bel Paese accogliere questo attesissimo capitolo della saga.

Dragon Ball Super: dalla serie ai film

Dragon Ball Super è nata come serie anime di Toei Animation per la regia di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano, Kohei Hatano, Tatsuya Nagamine e di Ryōta Nakamura, a quasi 20 anni dal 1997, trasmessa in Giappone fino al 2018 su Fuji TV e in Italia da Mediaset fino al 2019. Al centro le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu, compresi i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z. Si colloca quindi tra il 288º e il 289º episodio di quest’ultima.

Dragon Ball Super è iniziata come un remake dei film anime Dragon Ball Z – La battaglia degli dei e Dragon Ball Z – La resurrezione di ‘F’, per poi continuare con storie originali. Esiste anche l’adattamento manga disegnato da Toyotarō e ideato dallo stesso Toriyama, distribuito in Italia da Star Comics. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly e ora c’è grande attesa per questo secondo capitolo.

Di seguito poster e trailer ufficiali di Dragon Ball Super: Super Heroes: