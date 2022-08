Dragon Ball Super ha ufficialmente concluso il longevo arco di Granolah il Sopravvissuto (insieme a quello di One Piece inerente al Paese di Wano) con la rivelazione che Freezer ha mostrato una nuova e potente forma, inevitabilmente, per alcuni motivi superiore a quelle attuali di Goku e Vegeta.

SPOILER DRAGON BALL SUPER 87!

Fin dal principio questo arco narrativo ha introdotto la presenza di Freezer, visto e considerata la faida aperta ancora con Elec e gli Heeter.

Lo stesso Elec infatti voleva attuare la sua vendetta contro il temibile Tiranno, sfruttando e sacrificando il povero Gas, facendolo diventare il guerriero più forte dell’Universo tramite le Sfere del Drago. Come “deficit” Gas aveva la vita dimezzata.

Dragon Ball Super ha concluso quindi l’arco attuale con un nuovo ritorno di Freezer nella serie, rivelando un nuovo livello di potenza per il personaggio, nella sua nuova forma che prende il nome di Black Freezer.

Il villain conferma di aver trovato una Stanza dello Spirito e del Tempo durante i suoi viaggi per allenarsi per dieci lunghi anni, sollevando numerosi quesiti.

Dragon Ball Super: come ha fatto Freezer a sbloccare la sua nuova forma?

Il capitolo 87 di Dragon Ball Super ha ribaltato nuovamente le carte in tavola confermando che Gas, nonostante fosse il guerriero più forte dell’Universo non aveva scampo contro Freezer, visto che il desiderio è stato espresso quando il villain si trovava fuori dall’attuale Universo dello stesso Gas.

Come accennato la nuova forma è stata raggiunta durante un allenamento intensivo durato 10 anni in una Stanza dello Spirito e del Tempo alternativa, ribaltando così ancora una volta le sorti del manga.

Questo solleva il quesito riguardante la potenza di Black Freezer, dato che quest’ultima forma a messo al tappeto sia Goku che Vegeta con un solo pugno.

Un’altra delle domande riguarda la posizione di questa nuova Stanza dello Spirito e del Tempo. L’ultima volta che è stata mostrata è stato quando Goku si è allenato con Merus per ottenere una migliore gestione della sua forma Ultra Istinto: potrebbe essere questa quella usata dallo storico villain? Forse sì.

Potrebbe anche trattarsi di una Stanza diversa, questo non lo sappiamo, come non sappiamo il reale motivo per cui Freezer si è allenato così tanto. Forse non vuole nuovamente soccombere ai Saiyan? Oppure ha qualche altro obiettivo? Nell’ultimo capitolo del manga il nemico dice che sta cercando un’altra persona, e proprio per questo lascia perdere i due Saiyan.