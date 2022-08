Dragon Ball Super: espresso uno dei desideri peggiori

Dragon Ball Super ha recentemente rilasciato il capitolo 87 che introdotto i fan a diverse novità. Tra queste gli appassionati si sono imbattuti in uno dei peggiori desideri espressi. Nel corso della serie, da sempre, molti sono andati alla ricerca delle Sfere del Drago. Spesso coloro che le hanno usate, l’hanno fatto per motivi egoistici, meschini o malvagi.

Ma un desiderio oscuro, raccapricciante e contorto come quello mostrato nel capitolo 87 di Dragon Ball Super, è davvero una novità.

Goku e Vegeta pensano di aver raggiunto un finale vittorioso insieme a Granola, con cui hanno unito le forze per sconfiggere gli Heeters, e Gas. Come tutti potranno ricordare Gas è riuscito sbloccare un potere ineguagliabile, grazie alle Sfere del Drago.

Il fratello di Gas, Elec, ha usato le due Sfere del Drago sul pianeta Cereal per rendere Gas il guerriero più forte dell’universo. Tuttavia, Granola aveva precedentemente espresso lo stesso desiderio a caro prezzo. Infatti l’accesso ad un nuovo livello di potere aveva sottratto la sua stessa forza vitale, lasciando Granolah con soli tre anni di vita.

Elec quindi non aveva nessun riguardo per la vita di suo fratello. Per dare a Gas il potere di cui aveva bisogno, Elec ha accorciato la vita di suo fratello al punto che Gas morirà sicuramente sul campo di battaglia del pianeta Cereal.

In effetti, quando Gas capisce che la sua vita sta finendo, il guerriero è già un morto che cammina. Visibilmente stravolto dopo l’attacco potente di Granola, torna in condizioni pietose a combattere, ancora in grado di utilizzare l’ultimo dei suoi poteri.

Tutto ciò si è concluso dopo l’arrivo di Freezer che uccide in modo orribile Gas, prima di debuttare nella sua nuova forma nota come Black Freezer.

Il fatto che Elec abbia desiderato per Gas un’altissima quantità di potere a costo della sua vita, è probabilmente uno degli usi più contorti e sadici delle Sfere del Drago.