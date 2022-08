Attack on Titan senza ombra di dubbio è diventato nel corso del tempo un prodotto apprezzato e amato dal grande pubblico, per via di tanti motivi che andremo a raccogliere in questo articolo: perchè l’Attacco dei Giganti è così amato?

I moventi sono sicuramente tanti al riguardo, anche se sostanzialmente, inconsciamente esistono alcuni motivi precisi e particolari che sono riusciti nell’impresa di accomunare sia il pubblico di appassionati e non, ad approcciarsi alla serie di Hajime Isayama.

I 5 motivi per cui Attack on Titan è così amato dal grande pubblico si pone come obiettivo quello di ampliare e regalare a chi vuole apprendere e valutare da un altro lato questo anime/manga evento, che ha scosso il pubblico nel corso degli ultimi 10 anni.

La sua importanza e valenza (tagliando al momento il suo valore tecnico/qualitativo ndr) nel corso degli anni è maturata e senza ombra di dubbio ci troviamo di fronte ad un progetto ambizioso, che nonostante la sua fine continua inesorabile la sua crescita.

Ecco i 5 motivi per cui Attack on Titan è così amato dal grande pubblico!

Come ben sappiamo Attack on Titan è ispirato fortemente al paradigma shonen classico, anche se come fonte di ispirazione frammentaria è presente davvero di tutto: dai film ai manga di qualsiasi genere, fino alla simbologia filosofica di numerosi autori, passando addirittura per la mitologia norrena, vichinga e tanta cultura citazionistica di fine ottocento.

La base su cui si poggia il tutto non è assolutamente unica o geniale, proprio per questo Isayama ha cercato durante la serializzazione di trovare qualcosa di suo, ponendosi come missione quella di raccontarlo nel più coinvolgente dei modi possibili riuscendoci per gran parte della storia.

Quella che segue non è una classifica graduata, ma semplicemente racconta e narra i moventi più forti di Attack on Titan che hanno condotto il grande pubblico a seguirla e attenderla fino alla fine: che sia il manga o la trasposizione animata.

Perchè l’Attacco dei Giganti è così amato?

Levi Ackerman L’atmosfera misteriosa è coinvolgente Sequenze di combattimento spettacolari (anime) Storia immersiva ed empatia con i personaggi Il futuro distopico della serie è verosimile per i nostri tempi

5. Il futuro distopico della serie è verosimile per i nostri tempi

Che siano film, libri, fumetti e via discorrendo, tutto quello che appare distopico ai nostri occhi brilla come se ci trovassimo davanti al diamante con la caratura più alta al mondo.

Questo perché? La risposta si trova anche in Attack on Titan e senza volerlo è spesso il motivo che spinge le persone a continuare vicende e storie di questo genere.

Trovarsi in un futuro distopico dove l’ambizione umana raggiunge livelli spropositati e punta solo al dominio, permette allo spettatore di empatizzare e quindi ritrovarsi in un’opera di fantasia che tramite un racconto irrealistico avvicina il pubblico ad una papabile realtà: la paura della realtà aumenta l’interesse.

4. Storia immersiva ed empatia con i personaggi

Per collegarci con la posizione precedente, ovviamente uno dei motivi che più cattura il pubblico è anche l’immersione della storia, insieme al fatto di rispecchiarsi ampiamente con i personaggi.

Nonostante questi ultimi sono romanzati spesso rasentano il reale e le loro sfaccettature, comprese paure e inquietudini vengono mostrate al pubblico, che insieme alla storia si sentono parte di un grande disegno che comprende anche loro.

3. Le sequenze di battaglia nell’anime – Perchè l’Attacco dei Giganti è così amato?

La storia, i personaggi e l’ambientazione sono un ottimo punto di partenza per tenere incollato lo spettatore, ma la maggior parte del lavoro è spesso fatta, nel caso di Attack on Titan, dalle sequenze di battaglia altamente spettacolari all’interno dell’anime.

Come discusso anche in un precedente articolo, la fortuna di questo franchise è inevitabilmente dovuto all’anime e forse, questo punto appena discusso ha fatto un’incredibile parte nel successo della serie.

2. Atmosfera misteriosa, inquietante e estremamente coinvolgente

Fin dalla prima puntata la nube misteriosa e agghiacciante che colpisce lo spettatore è sicuramente uno dei più grandi motivi che ha spinto la serie a diventare un successo in tutto il mondo.

Il senso di impotenza che si pone inizialmente è sempre qualcosa di complesso e raro da trovare all’interno di un anime/manga (specie se consideriamo gli ultimi tempi dove avviene una copia più che un’ispirazione ndr), quindi qualche trovata “commerciale” insieme ai misteri che fin da subito sono visibili, questo discusso è un valido motivo che ha reso famoso il franchise.

1. Levi Ackerman – Perché l’Attacco dei Giganti è così amato

Non giriamoci intorno: con chiunque parlate o parlerete è difficile che non apprezzi questo personaggio, anche perché quando entra in scena è il protagonista di battaglie uniche e spettacolari.

La sua indole fredda e distaccata esalta sempre lo spettatore, che si ritrova di fronte un Capitano che esegue, uccide e porta a casa il risultato, senza mai esagerare, senza mai parlare più del dovuto.