One-Punch Man finalmente è stato confermato per una terza stagione animata, anche se attualmente rimangono in sospeso alcuni quesiti: uno di questi riguarda lo Studio di animazione che si occuperà di questa nuova stagione.

Difatti come ben sapete l’anime ha avuto sia la Madhouse, che ha composto la prima stagione, sia la J.C. Staff che ha lavorato invece alla seconda stagione. Ora non ci resta che capire se le case di animazione appena citate torneranno o ne arriverà una tutta nuova.

Nonostante la seconda stagione non abbia ricevuto lodi a livello animato, di certo possiamo considerare che la J.C. Staff faccia nuovamente capolino, specie se consideriamo che l’arco narrativo lasciato in sospeso nella seconda stagione è proprio opera loro.

Con la terza stagione destinata a continuare l’arco narrativo riguardante Garou, probabilmente lo Studio di Animazione che continuerà la terza stagione è proprio quello citato, visto anche la familiarità di quest’ultimo con l’arco narrativo in questione.

One-Punch Man: quale Studio di Animazione produrrà la terza stagione?

Intanto, se vogliamo considerare nuove leve per quanto riguarda una nuova ventata di animazione, possiamo ipotizzare anche MAPPA, lo Studio più in voga in questi ultimi anni.

Con a carico progetti animati come Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, The God of High School e l’ultima stagione di Attack on Titan nel suo pattern, lo studio di certo non ha paura di affrontare questa nuova sfida, regalando magari anche delle soluzioni diverse rispetto alla scorsa stagione.

Un altro papabile candidato è lo Studio BONES, la cui scelta potrebbe essere anche giusta, dato che l’azienda ha lavorato e sta lavorando ad un altro lavoro di ONE, ovvero Mob Psycho 100.

Anche se lo Studio sta affrontando ardue missioni riguardanti la sesta stagione di My Hero Academia e la terza stagione di Mob Psycho 100, di certo sarebbe pronta per la realizzazione della terza stagione della serie con protagonista Saitama.

Molti fan sarebbero contenti di un ritorno di Madhouse, per via del loro lavoro svolto con la prima stagione dell’anime di One-Punch Man che ad oggi è considerata una delle migliori produzioni animate degli ultimi anni.

Chi pensate prenderà in gestione la terza stagione di One-Punch Man?