One-Punch Man: annunciata la terza stagione animata!

Recentemente avevamo annunciato che ci sarebbe stato un aggiornamento su One-Punch Man. Oggi riportiamo che la serie di ONE e Murata tornerà ufficialmente con la terza stagione dell’anime! Questa è una delle stagioni più richieste dai fan degli anime al momento. Risulta molto difficile non riuscire a immaginare le ragioni dietro questo desiderio dei fan. Considerando tutto ciò che è successo nel manga dalla fine della seconda stagione, la serie ha raggiunto picchi narrativi altissimi.

Non c’era tanto ottimismo inizialmente sulla possibilità di una terza stagione. Questi perché dopo una prima stagione impressionante, la seconda sembrava davvero segnare la fine del franchise animato.

Ora però ogni forma di dubbio o timore possono essere allontanate. One-Punch Man ha ufficialmente rivelato che tornerà per una terza stagione dell’anime in futuro! I dettagli sulla prossima stagione sono sfortunatamente molto scarsi al momento, ma la conferma di una terza stagione è basterà per entusiasmare tutti gli appassionati.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere l’annuncio della terza stagione è accompagnata da una key visual che vede Saitama con Garou.

Ricordiamo che la prima stagione è stata realizzata da Studio Madhouse, mentre la seconda dallo studio di animazione J.C. Staff con risultati contrastanti. Ora che è in arrivo la terza stagione, ci sono molte domande sullo studio che si occuperà della realizzazione.

La seconda stagione della serie si è conclusa nell’estate del 2019, ed è passato così tanto tempo che sembrava che ci sarebbe mai stata una terza stagione.

La seconda stagione ha dato il via all’inizio dell’arco narrativo della Monster Association all’interno della più grandiosa Human Monster Saga. Si tratta sicuramente di un arco lungo che il manga ha recentemente portato a termine. Sicuramente tutti gli appassionati potranno assistere allo scontro incredibile e spettacolare tra Garou e Saitama. Per chi segue il manga saprà benissimo cosa aspettarsi nell’adattamento animato.