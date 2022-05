One-Punch Man: come finirà lo scontro tra Garou e Saitama?

I nuovi capitoli di One-Punch Man hanno mostrato da un po’ un accenno di scontro tra Saitama e Garou dopo il culmine della saga di Human Monster.

Ora però il nuovo capitolo sta guidando gli appassionati a quello che potrebbe essere una sorprendente fine della lotta tra Saitama e Garou.

La saga Human Monster è più lunga della serie fino ad oggi, ma sta finalmente raggiungendo il suo apice. Questo è accaduto con il tanto atteso scontro tra Saitama e Garou che ha finalmente preso luogo. Ma non è come ci si poteva aspettare.

Quando è iniziata la lotta tra Saitama e Garou, Saitama ha iniziato a chiedersi perché Garou sembrava comportarsi come un cattivo. Sembrava è il termine corretto perché, nonostante ogni sua azione che lui giudicava cattiva e pericolosa, ha sempre finito per aiutare le persone.

La lotta poi si sposta su un livello più intenso quando Garou si trasforma in uno stato più mostruoso che mai. Tuttavia alla fine dell’ultimo capitolo, Saitama prende il sopravvento mentre decide di parlare con Garou. L’eroe vuole scoprire il motivo per cui il cattivo si comporta in quel modo.

Nel capitolo 162 Garou aumentare l’intensità poiché, nonostante tutti i suoi potenti attacchi, non riesce ad avere la meglio su Saitama.

Il mostro continua a chiedersi se ci possano essere altre opzioni per avere successo, ma capisce che fallirà.

È allora che Garou decide di morire per mano di Saitama. L’eroe calvo invece lo rimprovera mentre si siedono in una casa in rovina e decidono di parlare apertamente e di andare al cuore del perché Garou pensa di essere un mostro.

Un plot twist quasi humor a cui i fan sono ormai ben abituati, ma comunque ci si chiede come terminerà questa battaglia. Probabilmente non ci sarà nessun sconfitto e Garou realizzerà che quello che crede di essere non è lui davvero.

La cosa strana della fine di questo capitolo è che ci sono notizie secondo cui Murata aveva rilasciato una versione completamente diversa di questo capitolo. Questa versione mostrava come questa lotta terminava. Ora non resta che attendere lo svolgimento delle vicende per capire l’epilogo dello scontro.