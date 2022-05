One-Punch Man: Garou potrebbe essere davvero un eroe? La spiegazione

One-Punch Man ha rivelato lo stato più mostruoso di Garou. Tuttavia nonostante questa rivelazione alla luce del sole, nell’ultimo capitolo il personaggio sostiene di essere un eroe. La saga di Human Monster è l’arco narrativo più lungo della serie, ma ha finalmente raggiunto il suo apice.

Di fatto ora che la Monster Association è stata eliminata, i fan possono finalmente vedere il tanto atteso combattimento tra Saitama e Garou.

Loro due in precedenza hanno avuto diversi incontri. Questa però è la prima volta in cui si stanno misurando seriamente.

Dunque la costante della lotta tra Saitama e Garou negli ultimi capitoli del manga, vede Garou trasformarsi in uno stato più mostruoso. m

Tuttavia questo non basta in quanto il livello di forza di Saitama rimane comunque irraggiungibile per lui. Infatti alla luce di questo Garou diventa sempre più frustrato dalla forza travolgente del protagonista. Per evitare di creare una distanza di forza troppo grande, si porta a un livello completamente. Tuttavia più Garou cerca di essere malvagio, più finisce accidentalmente per essere buono.

Il capitolo 161 di One-Punch Man inizia con Saitama che cerca di capire quale sia davvero l’obiettivo finale di Garou. Garou ha lavorato con gli eroi nonostante prima li avesse cacciati. Saitama quindi si chiede perché Garou continui a rivendicare di essere malvagio, nonostante il bene che ha fatto.

Garou si rifiuta di cedere, e quindi mantiene un ritmo molto alto sfoderando tecniche ancora più mostruose. Saitama supera tutto facilmente. Più combattono, più Garou finisce per aiutare persone innocenti in modi sorprendenti.

La sua distruzione di un edificio libera le persone intrappolate sotto di esso. Infatti queste persone lo ringraziano.

Lo sbattere Saitama contro un vulcano finisce per salvare le persone sottostanti dalla sua eruzione e, di conseguenza, Saitama osserva che, nonostante non lo voglia, Garou finisce per aiutare le persone.

Tutto questo ha dell’assurdo e ha un buon istinto da eroe. Quindi Saitama sembra aver trovato il suo prossimo obiettivo nella lotta con Garou mentre cerca di tirare fuori ancora di più questo lato eroico.