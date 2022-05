One-Punch Man conferma finalmente la vera debolezza di Saitama?

One-Punch Man ha finalmente rivelato quella che potrebbe essere l’unica debolezza del suo strapotente protagonista? Spoiler probabili.

“Devi allenarti come un inferno fino al punto in cui ti cadono i capelli. Questo è l’unico modo per diventare veramente forte ‘. – Saitama

Pur possedendo potenza, velocità e resistenza superiori a chiunque altro sia apparso nella serie, Saitama manca di tecnica e pecca di un adeguato addestramento al combattimento tecnico vero e proprio. Questo viene sfruttato ampiamente dal suo avversario, il “Cacciatore di Eroi” Garou.

Saitama, infatti, è un eroe amatoriale e non ha mai avuto un’istruzione specifica al combattimento. Il ragazzo si affida alle sue mostruose capacità fisiche per vincere gli scontri, e le sue cosiddette tecniche non sono altro che pugni regolari o movimenti di base.

Garou, d’altra parte, ha sviluppato il suo stile di combattimento unico, il Monster Calamity God Slayer Fist, la fusione dei molti stili che ha imparato e assorbito durante le sue battaglie.

L’ex maestro di Garou, l’eroe di classe S di terzo grado Silver Fang, ha già mostrato come un’arte marziale estremamente raffinata possa permettere ad un normale umano di sconfiggere un mostro con qualità fisiche superiori.

In questo caso, Garou ha anche sviluppato una forma mostruosa – che continua ad evolversi più il combattimento va avanti – quindi possiede la perfetta combinazione di potenza e tecnica. Infine, è consapevole che, non importa quanto sia duro Saitama, i suoi organi interni possono ancora essere danneggiati, ed è a questo che il temibile guerriero punta.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di Garou, Saitama sta ancora giocando con lui, trattenendo la sua potenza e tirando i suoi pugni, perché ha già capito che Garou non è in realtà un mostro. Saitama non sta combattendo per uccidere, come fa contro i mostri normali, ma per far capire a Garou i suoi errori.

Nel webcomic originale pubblicato da One, Garou era l’unico nemico che faceva diventare Saitama un po’ serio, ma alla fine veniva comunque sconfitto e umiliato.

Sarà interessante vedere se il manga digitale originale (prima che subentrasse Murata per intenderci ndr) seguirà la stessa storia o, come è successo in passato, prenderà una direzione diversa. Indipendentemente dal risultato, Garou ha correttamente identificato che l’unica debolezza di Saitama è la sua mancanza di tecnica e di allenamento nelle arti marziali.

Forse un futuro avversario, uno ancora più forte di Garou, sarà in grado di sfruttare efficacemente il punto debole di Saitama, e dare finalmente al singolare di One-Punch Man la sfida che ha desiderato per così tanto tempo.