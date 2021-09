One Punch Man – un corto animato da Yusuke Murata

One Punch Man ha goduto di un breve episodio animato a cura di Yusuke Murata, autore del manga, e del suo staff Village Studio.

Il corto ha per titolo Go! Saitama e vede il protagonista cercare di raggiungere un negozio di alimentari prima che la vendita promozionale finisca:

A proposito di One Punch Man

Tratto dal web comic originale di ONE, autore di Mob Psycho 100, la versione di One Punch Man a cura di Yusuke Murata (Eyeshield 21) è in corso su Tonari no Young Jump di Shueisha dal 14 Giugno 2012.

I capitoli della serie sono stati finora raccolti in 23 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 4 Febbraio 2021 nelle librerie del Giappone.

Planet Manga pubblica l’edizione italiana del manga.

Ha ispirato due serie animate per la tv, OVA e videogame; un film live action hollywoodiano è in lavorazione.

In Italia le serie animate sono disponibili in streaming gratuito su VVVVID e in Blu-ray Disc e DVD con il doppiaggio in Italiano grazie a Dynit.

Saitama è un “uomo medio”: calvo, sguardo ebete e atteggiamento dimesso. Incrociandolo per strada non gli daresti un centesimo. Però Saitama fa anche l’eroe per hobby, ed è talmente potente da sconfiggere ogni avversario con un solo pugno. La sua enorme forza è anche la causa della sua depressione: non avendo nemici alla sua altezza è attanagliato dalla noia. Un giorno incontra Genos, un cyborg in cerca di vendetta che, vista la sua forza devastante, decide di diventare l’allievo di Saitama. Nonostante i numerosi nemici sconfitti, la gente però ancora non riconosce l’eroe. Forse perché non è iscritto all’Associazione Eroi…?

