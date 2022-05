One-Punch Man: svelata la forma più mostruosa di Garou

One-Punch Man racconta le vicende di un personaggio che elimina strani mostri per passatempo. Il suo potere è incredibile infatti riesce a farli fuori tutti con un solo pugno.

Tra questi mostri ecco che Garou è riuscito a evolversi nello stato più mostruoso dopo il nuovo capitolo della serie.

One-Punch Man ha raggiunto il culmine della Saga dei Mostri Umani. Sia ​​Saitama che Garou hanno gestito le ultime minacce della Monster Association. Ma non è proprio così.

Infatti ora l’attenzione ha portato a uno scontro tra Saitama e Garou. Il cacciatore di eroi sta dando libero sfogo a tutti i nuovi poteri e abilità che ha acquisito grazie alla sua forma mostruosa nel corso dell’arco finora.

L’ultima serie di capitoli ha preparato il combattimento finale tra Garou e Saitama. Ricordiamo che non è la prima volta che i due si incontrano nell’arco attuale e in queste occasioni Saitama ha sconfitto Garou facilmente. Infatti non lo si può considerare davvero un combattimento.

Ma con la nuova trasformazione di Garou le cose sono cambiate. Adesso è diventato molto più forte e sta affrontando Saitama con un brutale assalto. Con il prosieguo della lotta, il suo corpo mostruoso si evolve ancora in un aspetto molto più terrificante.

Curiosi di dare un’occhiata a Garou che descriviamo? L’insider Valdezology ha condiviso su Twitter la nuova trasformazione del personaggio:

shout outs to Garou's sick ass new monster form in #OnePunchMan pic.twitter.com/mI6PRLeAlS — Nick Valdez (@Valdezology) May 11, 2022

Saitama non ha mai capito bene le intenzioni di Garou infatti lo si vede esitante nei confronti del mostro. La lotta tra i due continua nel capitolo 161 del manga.

Saitama non riesce a capire perché Garou continui a definirsi un mostro nonostante sia abbia svolto tantissime azioni eroiche. Nel momento in cui Garou cerca di sferrare ancora più attacchi su Saitama, inizia a evolversi ulteriormente nella sua mostrizzazione.

Che tipo di caratteristiche presenta la nuova trasformazione di Garou? Innanzitutto come si può immaginare diventa più grande, più appuntito e presenta persino con un paio di enormi ali. Sembra che voglia spingersi a diventare il male supremo di cui tanto si vanta.

Durante il combattimento, man mano che i due si battono, Garou diventa più forte e ancora più mostruoso. Allo stesso tempo Saitama si comporta in modo diverso infatti più che semplicemente sconfiggerlo, vuole cercare di far tornare Garou sui suoi passi.