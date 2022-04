One-Punch Man: come Saitama considera Garou

One-Punch Man spiega come Saitama vede davvero Garou con il loro primo vero confronto avvenuto nel nuovo capitolo del manga.

Il manga continua ad esplorare il culmine dei combattimenti tra le associazioni dei mostri e degli eroi. Al centro della saga dei mostri umani c’è però anche Garou, che è cresciuto costantemente nel suo nuovo corpo mostruoso raggiungendo nuovi livelli di ferocia.

Mentre dichiara che distruggerà il mondo intero, si è finalmente trovato faccia a faccia con Saitama per davvero nel capitolo precedente.

Sebbene Saitama molte volte durante la serie finora abbia battuto Garou facilmente, i due devono ancora avere una conversazione o un confronto adeguati.

Il capitolo precedente della serie ha visto i due trovarsi faccia a faccia per la prima volta nella serie a questo proposito. E il capitolo più recente della serie si spinge oltre poiché Saitama valuta il Mostro Umano per quello che è veramente.

Garou potrebbe cercare di diventare il male supremo che si impossessa del resto del mondo, ma agli occhi di Saitama non è affatto una minaccia mostruosa.

Il capitolo 159 di One-Punch Man vede Garou celebrare il fatto di essere uno dei pochi ultimi rimasti in piedi dopo tutto il caos con i mostri.

Presto però Saitama arriva sulla scena e infrange completamente questa idea. Garou si presenta a Saitama come un mostro che è il male supremo, ma Saitama lo mette in dubbio. Questo poiché ha visto Garou salvare un elicottero pieno di civili in fuga non molto tempo prima.

Garou dice che distruggerà comunque sia l’Eroe che l’Associazione dei Mostri, ma Saitama lo respinge.

Notando che Garou non gli sembra un mostro, Saitama rivela invece la rabbia per il fatto che il suo appartamento sia stato completamente distrutto. Si è avvicinato a Garou solo perché sembrava il Re dei Mostri (che Saitama aveva già battuto) e vuole sfogare le sue frustrazioni.

Dopo che Garou si è caricato contro di lui e Saitama lo ha respinto con un pugno, il protagonista pelato si è reso conto di aver affrontato Garou alcune volte prima senza rendersene conto.