One-Punch Man prepara lo scontro tra Saitama e Garou

One-Punch Man, dopo aver costantemente avvicinato Saitama e Garou sul campo di battaglia, ha finalmente avviato un nuovo confronto tra loro due nel nuovo capitolo.

Mentre i combattimenti tra la Monster and Hero Association continua, Garou ha sbloccato un nuovo livello di potere dentro di sé.

Si è spinto oltre quello di cui la sua mostrizzazione lo ha reso capace, e attraverso questa nuova evoluzione ha anche trovato un nuovo obiettivo per se stesso. Ma allo stesso tempo, anche Saitama è tornato sul campo di battaglia.

I capitoli precedenti della serie hanno visto Saitama e Garou affrontare alcuni dei mostri più duri della Monster Association finora.

Ora che quelle minacce sono eliminate, gli unici rimasti sul campo di battaglia sono proprio Garou e Saitama.

Gli ultimi momenti del capitolo precedente hanno visto i due trovarsi faccia a faccia per la prima volta nella serie. Il capitolo più recente segue in un modo tanto atteso e sorprendente.

Il capitolo 159 di One-Punch Man vede Garou raggiungere una nuova risoluzione mentre sente tutto il potere scorrere attraverso il suo corpo.

Ma più diventa sicuro di sé, più si sente come se avesse trascurato qualcosa di enorme. Questo dettaglio si chiama Saitama. I due si valutano immediatamente.

Ma invece di attaccarlo, Saitama decide di non combatterlo affatto. Garou cerca di vantarsi di essere diventato un mostro che distruggerà tutto, ma Saitama non lo vede davvero come una bestia letale.

In effetti, tutto ciò di cui è ancora preoccupato è il suo appartamento distrutto e sta ancora cercando di trovare il Re dei Mostri (nonostante lo abbia già sconfitto in precedenza).

Quando Garou cerca di attaccare Saitama, viene facilmente respinto più o meno allo stesso modo dei primi scontri con lui.

È solo qui che Saitama si rende conto che è lo stesso Garou che prima aveva colpito e ora i due hanno dato il via a un percorso ancora più complicato verso un conflitto potenzialmente ancora più grande in futuro.