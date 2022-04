One-Punch Man: previsto un doppio annuncio quest’estate

Le pagine del manga di One-Punch Man al momento si concentrano sul quella che potrebbe essere la più grande battaglia di Saitama.

Il protagonista infatti si trova ad avere a che fare con Garou nella sua forma più mostruosa. Ora, la serie con l’eroe per passatempo ha alcune novità che entusiasmeranno tutti gli appassionati.

Infatti per quest’estate sarà prevista l’uscita di due nuovi capitoli. Questo potrebbe spingere Saitama ai suoi limiti per la prima volta, senza che un avversario sia mai stato in grado di sfidalo.

Negli ultimi capitoli di One-Punch Man, Garou ha raggiunto un nuovo livello di potere. Ora sta tentando di sconfiggere Saitama in un’onesta battaglia uno contro uno.

Saitama in passato ha facilmente sconfitto l’assassino di eroi con un semplice colpo. Ma questa volta pare che potrebbe essere diverso mentre la guerra tra gli eroi e i mostri continua.

Ciò che stupisce è che Garou è riuscito a sopravvivere a un pugno di Saitama. Quindi la battaglia è tutt’altro che finita poiché finora il protagonista ha semplicemente giocato con il mostruoso antagonista nella loro lotta. Tuttavia, con la forma di Garou apparentemente contorta a causa della sua rabbia, potrebbe forse fare qualcosa che nessun’altra creatura è riuscita a fare.

One-Punch Man quest’estate vedrà pubblicati il venticinquesimo e il ventiseiesimo volume del suo manga. Il primo in arrivo a maggio e il secondo poco dopo a giugno, ponendo potenzialmente fine alla battaglia tra Saitama e Garou in un modo che deciderà se gli eroi o i mostri saranno i vincitori finali.

One-Punch Man non è l’unica creazione di ONE destinata ad avere un brillante futuro. Mob Psycho 100 sta attualmente pianificando di rilasciare la terza stagione del suo adattamento anime, annunciando un importante aggiornamento per il prossimo mese.

One-Punch Man è un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009.

La serie è diventata famosa in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno.

Successivamente il disegnatore Yūsuke Murata contatta One sulla sua pagina Twitter. Gli propone una collaborazione in cui lui avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

A partire dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012. In Italia Planet Manga si occupa della sua pubblicazione.