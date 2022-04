One-Punch Man: guarda i disegni iperrealistici di Yusuke Murata

One-Punch Man è uno dei manga che riesce a mescolare meglio la componente gag e shonen esistenti e di certo Saitama è perfetto in questo contesto.

Il manga è disegnato da Yusuke Murata e questo nome non ha bisogno di ulteriori approfondimenti in quanto il suo stile di disegno e il suo talento non si mettono in discussione. Il disegnatore di One-Punch Man fa quindi parte di quegli autori che si distinguono nettamente dalla media. Si afferma come artista capace di riprodurre ogni cosa.

Murata ha sbalordito tutti disegnando la tripla battaglia di One-Punch Man 155 o le altre assurde tavole del manga che sta portando avanti.

Né sembra che gli sia bastato omaggiare Iron Man in un’illustrazione eccezionale. Yusuke Murata ha rivelato su Twitter di allenarsi molto con il disegno e che ultimamente stava cercando di riprodurre una sfera di vetro.

Proprio a tal riguardo l’account Twitter NEBU_KORO ha pubblicato i lavori eccezionali e di qualità sopraffine di Murata.

Oltre alla sfera di vetro ha pubblicato il disegno di una sfera di metallo che riflette uno scenario a colori, ancora una volta dall’esito apprezzatissimo.

Infine, il mangaka ha realizzato anche un bicchiere di vetro con dell’acqua dentro e la proiezione di un’ombra.

Quest’ultimo disegno ha mandato in visibilio i fan del disegnatore di One-Punch Man che non riescono a credere a ciò che vedono.

L’immagine infatti sembra una foto, data la grandissima cura che Yusuke Murata ha dedicato. Anche il mangaka George Morikawa è rimasto allibito dall’arte del suo collega. Una dimostrazione di abilità che consegna Murata all’elenco degli autori più bravi nel disegno dell’era odierna.

Ricordiamo che One-Punch Man è un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009.

La serie è diventata famosa in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yūsuke Murata sulla sua pagina Twitter, proponendo una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

A partire dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012.