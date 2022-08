L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha mostrato la nuova forma di Freezer, che a quanto pare supererebbe in forza, potenza e velocità sia Goku che Vegeta. Un nuovo allenamento è d’obbligo.

SPOILER DRAGON BALL SUPER!

Con il ritorno del villain per eccellenza assistiamo alla morte più violenta al momento all’interno di Dragon Ball Super, che conclude anche l’Arco di Granolah il Sopravvissuto.

Ricordate che se non avete letto l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super (87), non vi consigliamo di continuare con la lettura dell’articolo.

Gas è stato il più forte degli Heeter ed era anche l’attuale guerriero più potente dell’Universo. Pensando fosse stato sconfitto da Granolah nello scorso capitolo, il villain è tornato in una forma altamente potente, anche se esteticamente era ormai uno zombie dalle sembianza ancora più inquietanti.

Con un tempo limitato Elec spinge Gas a dare il massimo, dato che il potente Heeter morirà comunque per via del desiderio del suo capo espresso antecedentemente. Prima che l’Heeter riesca a sconfiggere Goku e Vegeta, Freezer torna sulla scena.

Dragon Ball Super 87: il manga mostra la morte più violenta dell’interno manga

Dragon Ball Super Manga: Frieza arrives with his new transformation “Black Frieza” and kills Gas on sight. 👀😳🔥🔥 pic.twitter.com/dUBhmEwC0P — Beerus The God (@ThatGodFromU7) August 17, 2022

Chiedendosi del perché Elec abbia convocato il temibile villain sul Pianeta Cereal, senza indugiare un secondo Freezer elimina tutti in maniera fredda e violenta come suo solito, elevandosi anche sui due Saiyan presenti sul campo di battaglia.

Infatti proprio qui assistiamo alla morte più brutale di Super fino ad ora, con lo storico villain che apre un buco nello stomaco di Gas, con l’Heeter che successivamente si disintegra inquietantemente in un mucchio d’ossa, decomponendosi celermente fino a scomparire quasi del tutto.

Il Tiranno per eccellenza non contento calpesta anche il cranio di Gas, sotto gli occhi increduli di tutti che impotenti hanno assistito ad un nuovo e cruento scontro con al centro lo storico villain.

Freezer, come già accennato ha distrutto anche Elec, informando Goku e Vegeta che ha trascorso il suo tempo allenandosi per un equivalente di dieci anni in una “Stanza dello Spirito e del Tempo”, scoperta su un nuovo Pianeta alieno.

Il prossimo capitolo del franchise non uscirà nel mese di settembre, dato che gli autori si sono concessi una pausa successivamente alla fine di questo arco narrativo.

Cosa ne pensate della morte di Gas? Invece cosa dite di Black Freezer?