Dragon Ball è amato da numerosi appassionati di manga e anime in tutto il mondo non solo per la sua formula efficace e funzionale, ma anche per i suoi personaggi, che da sempre sono il marchio di fabbrica del franchise.

Oltre i protagonisti nella serie troviamo numerosi villain e tra filler, film, manga e anime la scelta è davvero vasta. Fin dalla sua prima apparizione però, uno che ancora oggi rimane impresso per la sua egregia scrittura nella memoria del pubblico è Freezer (Furīza), il nemico al quale Goku presenta per la prima volta la forma del Super Saiyan.

Dragon Ball: perché Freezer è il miglior Villain della serie? Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare diversi fattori, che senza ombra di dubbio comprendono anche l’evento appena citato, anche se direttamente non fa parte della figura del tiranno.

Tra i più iconici e caratteristici all’interno di Dragon Ball troviamo sicuramente Majin Buu, Cell, Taobaibai, alcuni membri della Squadra Ginew e tanti altri che rendono il pattern del franchise davvero vasto.

Ma forse Freezer ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri per via di alcuni aspetti e determinanti caratteristiche, che saranno discusse in seguito.

Ricordiamo infatti anche la sua famiglia e la sua discendenza rivelata nel seguito di manga e anime, e nel caso di alcuni anche in alcuni lungometraggi non canonici. Freezer è il discendente di Chilled, figlio di Re Cold, fratello minore di Cooler e padre di Creezer.

Dragon Ball: perché Freezer è il miglior Villain della serie?

Per considerare questa domanda e dare una risposta concreta al riguardo, dobbiamo porre il nostro io nel passato, quando per la prima volta abbiamo letto o visionato davanti al televisore (o anche in streaming successivamente ndr) la prima apparizione di Freezer e le sue conseguenti azioni verso i nostri amati protagonisti.

Con un background davvero incisivo e devastante, la mentalità del temibile villain è contorta e malata e di certo non si lascia pervadere dagli scrupoli normali della concezione umana, visto che appunto di “umano” non ha veramente nulla. Freezer è la malvagità pura: il suo cuore è intinto e forgiato nell’odio, un odio che si tramuta in desiderio di dominio e conquista.

Tra le cose note che abbiamo avuto modo di esplorare all’interno della psiche del personaggio troviamo sicuramente la sua paura verso la razza Saiyan, una razza che come ben sapete in futuro sarà artefice della sua sconfitta.

La paura del villain viene risolta con il tentativo di estinzione dei Saiyan, visto che con una manovra diretta di guerra riesce a distruggere il Pianeta Vegeta, eliminando tutte le forme di vita presenti in quel momento sulla superfice in questione. Vegeta si salvò perché era altrove, mentre come ben sapete Goku e Radish furono lanciati in orbita nello spazio alla ricerca di salvezza.

La paura come arma di distruzione

Quindi in sostanza il temibile nemico ha sconfitto con la sua paura la minaccia per lui più grande e temibile, in un momento in qui quest’ultimo non esitava ad esaudire i suoi ordini. Posta come da sempre come “infima” rispetto a Freezer, la razza Saiyan ha nel suo pattern guerrieri valorosi, pronti a rischiare la vita pur di salvare quello a loro più caro, diventando sempre più potenti ad ogni arduo scontro.

Bardack (Padre di Goku) è uno dei più grandi esempi della sue specie: un uomo forte, coraggioso e valoroso che fino alla fine ha combattuto il temibile nemico, che con un colpo dal valore distruttivo di una Supernova ha disintegrato il guerriero, insieme al suo Pianeta natale. Da lì il Tiranno pensava fosse tutto finito.

La figura di questo impressionante personaggio è fin da subito sfaccettata e complessa, anche se una delle caratteristiche più incisive del villain si trovano nelle prime sequenze dell’anime: parliamo della malvagità pura e della nube egocentrica e dominatrice che da sempre lo attanaglia, anche se nel corso della serie sono mutate alcune cose.

Dragon Ball: perché Freezer è il miglior Villain della serie?

Freezer è importante anche per quanto riguarda la trama, visto che quest’ultimo diventa il fautore di qualcosa che fin dalle prime battaglie ha temuto, ovvero i Saiyan, una leggendaria specie dai poteri non ancora identificati e compresi.

La sua stessa malvagità infatti gli si ritorcerà contro visto che successivamente all’omicidio di Crilin e Vegeta, avvenuti entrambi in maniera sadica e sanguinolenta, Goku libererà la sua forza nascosta, trasformandosi nell’inimitabile e leggendario Super Saiyan.

L’egoismo, il senso di dominio e il suo cuore oscuro e malvagio saranno la “fossa” del villain, la tomba scavata con le sue mani dalla sua stessa personalità, che comprendeva inconsciamente anche il timore e la paura della razza che da sempre lo ha servito. Un eterno ritorno distruttivo e senza pietà, giusto per far fronte alla sua indole naturale.

Un Villain complesso e sadico

Questi sono i motivi del perché Freezer è uno dei personaggi più complessi della saga, se non il miglior villain di tutta la serie.

La sua scrittura, il suo background e la sua resa visiva, fusa anche al design ineccepibile, lo rendono una figura da usare in più occasioni (come sta avvenendo attualmente ndr) visto e considerata la sua indole malvagia, imprevedibile e spesso sfaccettata.

Caratteristiche apprezzate, amate e anche odiate dal pubblico che non si sdegna se lo vede ancora una volta a schermo o sulle pagine del manga.