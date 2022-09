Netflix e One Piece sono gli argomenti più discussi degli ultimi mesi, sia in negativo che in positivo. L’ardua missione di riportare in live-action il manga di Oda è partita qualche mese fa e ovviamente si spera in una grande qualità.

Successivamente alla conclusione della prima stagione di questa attesa (FONTE) serie, sembra che l’attore che ha interpretato lo chef dei Mugiwara, Sanji, abbia preso qualche botta durante la produzione: una recente storia di Instagram parla e mostra la condizione di Taz Skylar, in merito ai lividi e le ferite subite sul set della serie live-action.

Nonostante Sanji possa essere uno dei più grandi chef della Grand Line, il membro dei Mugiwara è un combattente straordinario e con la sua gamba di fuoco crea delirio e caos nelle battaglie a cui partecipa.

Il sogno del pirata riguarda l’All Blue: Sanji si cimenta nella scoperta di nuovi luoghi e specie uniche per preparare dei deliziosi e unici piatti, diventando così un grande chef.

One Piece – Netflix: l’attore di Sanji parla delle ferite subite durante le riprese

Di recente Taz Skylar ha condiviso una storia instagram con diversi aghi da agopuntura nella gamba dopo aver interpretato Sanji durante le riprese della serie live-action di Netflix One Piece.

Il talentuoso attore ha anche condiviso un video dove si allenava per dare dei potenti e spettacolari calci per omaggiare il personaggio creato da Oda.

I guess playing Sanji can be stressful to your legs 😅 pic.twitter.com/DdbUVLrUEb — One Piece Live Action News (@piece_live) August 26, 2022

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per quanto riguarda questa serie in live-action, ma le rirpese sono terminate quindi nel corso del 2022 sicuramente arriverà un trailer o addirittura una data ufficiale.

Dopo alcuni insuccessi Netflx non si ferma e lavora su altri progetti: sono infatti in arrivo adattamenti live-action di serie come Yu Yu Hakusho, Mobile Suit: Gundam e Death Note, solo per citarne alcuni senza contare qualche progetto ancora recondito.

Oltre a Taz Skylar, i Pirati di Cappello di Paglia in live-action saranno Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami e Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp.

Pensate che questo adattamento live-action sarà all’altezza della serie anime?

