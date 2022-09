Berserk è tornato in auge nel corso di questo 2022 sia con il manga che con l’anime (infatti uscirà la versione Memorial Edition della trilogia cinematografica ndr). L’eredità di Miura è immensa e quindi senza ombra di dubbio non poteva essere lasciata in sospeso.

Oggi a sororpesa la Planet Manga pubblica una foto che molto probabilmente si associa alla Deluxe Edition del manga di Berserk; infatti il simbolo e la copertina postata come immagine su Facebook è inequivocabile: si tratta della Deluxe Edition con copertina rigida, un’edizione già presente in lingua inglese comprensiva di quasi 700 pagine.

Non serve dire che il pubblico nei commenti è letteralmente impazzito anche se non hanno ulteriori info. Il nome del’edizione non è confermata ma probabilmente si tratta dell’Omnibus appena discusso.

Non abbiamo dettagli precisi al riguardo, sappiamo solamente che a Novembre 2022 avremo nuovi dettagli e ulteriori informazioni, che saranno descritte nel prossimo numero di anteprima 373. Anche se non abbiamo conferma probabilmente il nuovo volume potrebbe anche essere venduto in anteprima al Lucca Comics&Games, ma sono ipotesi.

Qui potete leggere il post Facebook di Planet Manga, che inequivocabilmente ha annunciato la Deluxe Edition di Berserk. Basta vedere lo stile dell’edizione presente nella foto presente in calce e paragonarlo all’edizione inglese per capire che l’annuncio si basa effettivamente sulla suddetta edizione. Forse manterranno anche il nome e le pagine uguali all’edizione già presente in inglese.

Da come potete vedere la foto non lascia dubbio e anche se non abbiamo conferme per quanto riguarda le pagine e la traduzione di certo quest’ultima non si distacca dalla già tanto ambito edizione inglese. Se avete ancora dubbi potete vedere qui la fattura e il design del volume in questione.

In questa versione esistono molti manga cult come ad esempio Hellsing e forse la Planet Manga potrebbe fare un pensierino anche su questo.

I commenti al post dell’annuncio sono davvero entusiasti e il sito della Panini è già intasato senza motivo, dato che non ci sono ancora pre-order o informazioni al riguardo.

Ovviamente non sappiamo se Novembre sia la data di uscita o semplicemente che in quel mese arriveranno dettagli ulteriori. Non ci resta che attendere e leggere il prossimo numero di Anteprima per info.

FONTE FACEBOOK PM