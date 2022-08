Berserk è sicuramente una delle storie più belle di sempre, sia per i suoi disegni, sia per i suoi personaggi che col tempo sono entrati di prepotenza nel cuore di tutti gli appassionati di manga e anime. Ma quali sono i Manga simili a Berserk?

Ricordando anche che a sua volta Miura si è ispirato fortemente al Devilman di Go Nagai, vi consigliamo di leggere anche la suddetta storia; un manga degli anni ’70 capace ancora oggi di scioccare e coinvolgere il pubblico moderno.

Tornando a Berserk invece, ricordiamo che l’opera è uscita anche fuori da questa “nicchia” di appassionati, confermandosi un’epopea senza tempo capace ancora di catturare ed emozionare gran parte del pubblico che si approccia a questa storia.

Oggi andremo infatti a scoprire le storie ispirate dalla medesima con questo articolo: Berserk: ecco 5 storie simili al manga di Kentaro Miura!

Come spesso accade le grandi opere, comprensive in qualsiasi medium di intrattenimento, nel corso del tempo si pongono come una sorte di “base” o appunto fonte di ispirazione per le storie future, proprio come avvenuto con Berserk.

Inoltre cercheremo di parlare di opere e manga serializzati anche in Italia, visto e considerato che in questo modo sarà possibile un totale recupero di tutte le storie trattate in questo articolo, avvicinando anche chi ha amato Berserk e vorrebbe leggere delle storie ispirate all’opera di Miura.

Berserk: ecco 5 storie simili al manga di Kentaro Miura

5. Kingdom (Yasuhisa Hara)

Ambientato in una Cina in Stato di Guerra Xin Li sogna di diventare un grande generale, donando anche man forte ad Ei Sei l’attuale re di Qin, realizzando il progetto riguardante l’unificazione della Cina, mettendo fine anche a questa attuale e sanguinaria guerra per il dominio. Con lo scorrere degli eventi Xin diventerà un temuto generale.

Kingdom è molto simile a Berserk per numerosi aspetti, ma nel complesso tutta l’atmosfera, gli ambienti e la costante visione di un mondo violento è sempre in guerra sono quelli principali, insieme a qualche personaggio addirittura basato sull’opera di Miura.

4. Goblin Slayer (Kousuke Kurose, Kumo Kagyuu)

Gli eventi si svolgono ovviamente in un mondo fantasy dove i protagonisti accettano e firmano contratti con una gilda per svolgere lavori vari, ottenendo compensi onerosi e non per vivere.

D’un tratto una sacerdotessa inesperta si unisce a un gruppo di avventurieri in missione per liberare alcune donne rapite dai goblin, e proprio durante questa missione il gruppo viene trucidato, lasciando viva solamente la ragazza, salvata poi da un “Goblin Slayer”.

Questo manga è molto simile a Berserk per tanti aspetti, anche se uno su tutti è quello riguardante la figura del protagonista, un uomo in cerca di vendetta e redenzione in un mondo fantasy ostico, oscuro e complesso, capace di inghiottirti alla prima occasione.

Goblin Slayer è simile al manga di Miura anche per via delle sue scene di combattimento intense e dettagliate, regalando così al pubblico vicende immersive e altamente “asfissianti”.

3. L´immortale (Hiroaki Samura)

Blade of the Immortal si basa sul tortuoso viaggio di Rin Asano, una ragazza in cerca di vendetta per i suoi genitori uccisi per mano una scuola di spada proferita in Giappone: la Itto-Ryu.

Incapace momentaneamente di gestire il nemico, Rin si affida allo spadaccino maledetto dall’immortalità, Manji, che aiuterà la ragazza a gestire il suo percorso violento e pericoloso, un percorso che si chiuderà con la vendetta e la redenzione.

Blade of the Immortal gioca e si aggira sullo stesso livello di brutalità e violenza presente in Berserk, dove a porsi al lettore è un antieroe più che un eroe vero e proprio: Manji e Guts sono della stessa pasta.

Inoltre l’evoluzione dei personaggi è ben distinta e nel corso dell’opera vi affezionerete tranquillamente a questi ultimi, proprio come avviene con il manga di Miura.

2. Vagabond (Takehiko Inoue, Eiji Yoshikawa)

Vagabond pone le sue vicende nel Giappone del XVII secolo, successivamente alla fine della battaglia di Sekigahara, che vide la vittoria di Tokugawa Ieyasu.

Escludendo determinati flashback e alcune digressioni la storia prosegue dall’anno 1600 in poi narrando le vicende dei vari personaggi: Musashi Miyamoto e Kojirō Sasaki, due formidabili kensei giapponesi storicamente esistiti e documentati.

Vagabond è probabilmente una delle storie più complete ed immersive simili a Berserk, viste le tematiche affrontate, le tavole incredibili e impostate alla perfezione, ed una crescita dei personaggi esponenziale e altamente interessante ed immersiva.

1. Claymore (Norihiro Yagi)

Il motore con cui gira la storia di Claymore riguarda un gruppo di guerrieri che combatte contro i mostri noti come Yoma. Essendo l’unica arma per gestire la minaccia l’organizzazione invia combattenti che sono metà Yoma e metà umani.

Clare un membro dell’organizzazione comincia un viaggio di vendetta, assistendo a diversi eventi durante il suo viaggio, e scoprendo la sinistra verità dietro l’Organizzazione Claymore.

Tra le più simili a Berserk troviamo la tanto acclamata Claymore, una storia con un’atmosfera inquietante che ospita temi oscuri come il mistero, l’occulto, l’arcano e tanto altro.

Claymore è un fantasy davvero ben costruito, ispirato fortemente dall’opera di Miura. Anch’esso contiene un mix interessante di ingredienti che variano dalle scene di combattimento eccelse, fino allo sviluppo interessante e sfaccettato dei personaggi.

Menzioni Speciali

