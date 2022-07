Kentaro Miura è stato e sarà uno dei più grandi mangaka di sempre e la sua opera Berserk, non solo rimarrà nel cuore dei lettori, ma anche in quello dei creator futuri. Proprio per questo oggi andremo a parlare di 5 Manga per conoscere meglio Kentaro Miura!

Nonostante si possa pensare che autori del genere si siano fossilizzati su una sola opera (come spesso si pensa per Toriyama) anche Miura ha prodotto storie sperimentali e anche successive alla sua opera magna. Oggi scopriamo quindi I 5 Manga per conoscere meglio Kentaro Miura!

Opere dal valore simbolico e artistico alto, anche a livello di collezionismo, dato che attualmente il recupero di tali storie presume una “spesa da vero collezionista”.

Nonostante Planet Manga li abbia stampati, ad oggi non ci sono versioni economiche ma comunque è sempre interessante parlare dei 5 Manga per conoscere meglio Kentaro Miura!

Ovviamente la classifica non pone giudizio, e vuole solamente raccontare il percorso artistico di Kentaro Miura rispettando semplicemente un ordine cronologico.

1. Miuranger (1976)

Miuranger è la prima storia scritta dal mangaka alla tenera età di 10 anni. Iniziata per gioco la sua passione divenne fin da subito un lavoro, dato che il manga, inizialmente stampato solamente per i suoi compagni di classe, finì con 40 tankōbon.

Dalle tavole riguardanti i suoi primi manga notiamo fin da subito il talento del maestro che già da piccolo sperimentava per partorire la sua opera più grande: Berserk.

2. Futatabi (1985)

Futatabi, insieme anche a Noa nello stesso anno, hanno fatto conoscere al mondo tutto il talento del sensei, che ancora una volta si ispirava alle tematiche di fumetti e film degli anni ottanta.

Infatti la storia è ambientata in un futuro post apocalittico dove l’umanità in seguito ad una guerra violenta è riuscita a nascondersi in possenti miniere nel Nord America.

Per questo la luce del giorno l’umanità non riesce più a vederla ed anche il controllo sulle nascite per via dello spazio è inevitabile.

Da queste poche righe carpiamo che è una storia complessa e profonda e per questo il manga ha fatto vincere a Miura il 34º concorso della rivista come migliore nuovo autore.

Purtroppo anche questa non è edita in Italia e proprio per questo è giusto farne cenno.

3. Berserk – The Prototype (1988) – I 5 Manga per conoscere meglio Kentaro Miura!

Interessante sapere di come Miura, oltre i manga precedenti, abbia sperimentato la storia di Berserk con questo prototipo, proprio come dice il titolo.

Nel 1988 infatti, l’autore ha pubblicato un one-shot di 48 pagine dedicato al personaggio che sarebbe diventato il Guts che conosciamo, solo con qualche accorgimento differente e senza il nome “classico”.

In un villaggio rurale tra le montagne, un uomo salva una giovane ragazza di nome Frika da alcuni assalitori e accetta di riportarla a casa in cambio di provviste.

Successivamente gli abitanti del villaggio gli chiedono di sconfiggere un certo Vlad, ma inizialmente l’uomo rifiuta.

Vedendo che Frika viene condotta in questo castello l’antesignano decide di confrontarsi con Vlad L’Impalatore, scoprendo che la sua natura non è umana.

Durante lo scontro il Granduca scopre che sul corpo dell’uomo è impresso il marchio dei sacrificati a Varna, il Dio supremo dell’Oscurità. Vi ricorda qualcosa?

Scritto e disegnato per il concorso della Scuola di Manga Comi della casa editrice Hakusensha, il manga ebbe l’approvazione degli editori diventando successivamente Berserk.

Questo one-shot fu pubblicato come capitolo bonus nel volume 14 della serie che conosciamo.

4. Il Re Lupo (1989)

Con Il Re Lupo ci avviciniamo ad uno degli esercizi di stile più belli di Miura. In coppia con Buronson (Ken il Guerriero) disegna una storia sensazionale, edita anche da Panini comics in un unico volume.

La storia è poi proseguita con La Leggenda del Re Lupo. La storia è davvero ben costruita e tratta diversi temi e generi.

Una storia di azione e avventura ripercorre diverse epoche e personaggi, confermando ancora una volta il talento indiscusso dei due autori, che hanno fatto la storia del medium.

Ricordiamo che Panini Comics l’ha pubblicata nel febbraio del 2002 ed ora è reperibile solamente con prezzi da collezionismo.

5. Japan (1992)

Nuovamente la coppia Miura-Buronson in una storia davvero singolare. Alle matite Miura si ispira ancora una volta alla saga di Hokuto no Ken, che come ben sapete ha fatto scuola anche al maestro.

La storia è edita anche in Italia pubblicata sempre da Panini Comics nel 2002, anch’essa esige prezzi non proprio abbordabili per essere portata a casa nella propria libreria.

La storia è singolare e quest’ultima segue le avventure di uno Yakuza che si dirige in Spagna per seguire la reporter di cui si è innamorato.

La giornalista in seguito ad una esposizione storica sui cartaginesi sprofonda in un’altra dimensione con lo Yakuza per via di un terremoto.

I due si ritroveranno quindi, in una dimensione presidiata dai fantasmi dei Cartaginesi. Il modus operandi è simile a Il Re dei Lupi, e tra storia, fantascienza, azione e avventura Japan si pone come una storia davvero meravigliosa.