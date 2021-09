Il Re Lupo – torna il manga di Kentaro Miura

Il Re Lupo (OuRou) è il manga che il compianto Kentaro Miura ha disegnato su testi di Buronson (Ken il Guerriero) alla fine degli Anni 80.

La rivista Young Animal Zero ha pensato di riproporre l’opera ai suoi lettori, dando così la possibilità di riscoprire una delle prime prove d’autore del papà di Berserk.

Il revival inizierà dal numero del 1 Ottobre in vendita dal 13 Settembre 2021 con un capitolo di 80 pagine.

Sulla stessa rivista sono usciti i capitoli di Duranki, il manga ideato da Miura e realizzato dal suo Studio Gaga.

Kentaro Miura e Buronson hanno pubblicato Il Re Lupo sulle pagine della rivista Animal House di Hakusensha dal 25 Marzo al 25 Maggio 1989.

L’opera si compone di un volume e in Italia è uscita per Planet Manga:

Preparatevi a un balzo nel tempo che vi porterà indietro di ottocento anni.

Il tredicesimo secolo dello spietato condottiero Gengis Khan vi diventerà familiare grazie a uno dei primi manga firmati da Kentaro Miura, celebrato autore di Berserk.

Per la prima volta in coppia con l’altrettanto noto Buronson, scrittore di Ken il guerriero, Miura ci propone qui quel genere fantasy-medievale che sarebbe poi divenuto il suo marchio di fabbrica.

La storia è quella di Iba, un giovane storico giapponese che scompare misteriosamente per riapparire nell’anno 1212 e nella regione cinese della Seika, in quel periodo sotto il controllo dell’impero mongolo…