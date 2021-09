Berserk volume 41 – data di uscita e dettagli

Berserk tornerà in libreria non solo con il capitolo 364, il primo a uscire dopo la morte del maestro Kentaro Miura, ma anche con il volume numero 41.

Come riporta MangaMogura, infatti, la nuova raccolta di capitoli uscirà nelle librerie del Giappone il 24 Dicembre 2021 e sarà disponibile anche in una edizione speciale che conterrà un drama CD e una tela illustrata formato 23.9 cm x 18.7 cm:

Lo stesso giorno uscirà anche il volume di Duranki, la serie realizzata dagli assistenti di Studio Gaga sotto la supervisione del maestro Miura.

A proposito di Berserk

Il compianto Kentaro Miura ha iniziato la serializzazione dell’acclamato Berserk sulle pagine della rivista Young Animal di Hakusensha nel 1989.

Il capitolo 363 è stato pubblicato sul numero 3 della rivista il 22 Gennaio 2021, mentre il 364 uscirà postumo il 10 Settembre 2021.

La serie si compone al momento di 40 volumi, tutti disponibili anche nell’edizione italiana di Planet Manga; dallo scorso Dicembre la casa editrice ha iniziato a pubblicare i cofanetti (sia vuoti sia pieni) della Collection Serie Nera.

Per quanto riguarda gli anime, invece, nei mesi scorsi Yamato Video ha aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione al catalogo di Amazon Prime Video (clicca qui per la visione).

La trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media.

L’anime televisivo del 2016, infine, è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini.

Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni.

Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio. Ma chi è Guts, e chi è veramente Femto?

Tra le altre opere del maestro ricordiamo le collaborazioni con Buronson (Ken Il Guerriero) per Il Re Lupo, La Leggenda del Re Lupo e Japan e la miniserie Gigantomachia — tutti editi da Planet Manga nel nostro Paese.

Acquista il volume 40 della serie