Ultraman: Rising, tutto ciò che sappiamo su potenziale sequel e spin-off

Ultraman: Rising ha debuttato con grande successo, reinventando uno dei combattenti kaiju più popolari della storia del Giappone. Nato nel 1966, questo gigante lottatore di mostri ha dato vita a numerose serie animate, film e altri progetti che raccontano le avventure di Ken Sato. Di recente, il regista Shannon Tindle ha presentato un nuovo film su Netflix, accolto con grande entusiasmo sia dai vecchi che dai nuovi fan, mostrando Ken nel tentativo di essere un padre per un baby kaiju. Sebbene non sia ancora stato confermato un seguito, Tindle ha già molte idee su come far evolvere questo nuovo universo.

Nuove idee e progetti futuri

Shannon Tindle ha condiviso sui social media che il team creativo ha ulteriori idee per espandere l’universo di Ken. “Abbiamo sviluppato due serie insieme al film: una era un prequel su Emiko Sato e le origini della Kaiju Defense Force, e l’altra era una serie prescolare con Emi. Sarebbero state davvero interessanti. Magari pubblicherò qualche disegno in futuro.”

Una trilogia di Ultraman?

All’inizio di quest’anno, ComicBook ha avuto l’opportunità di parlare con Tindle riguardo al recente film animato in CGI. Il regista spera che questo primo film possa essere parte di una trilogia: “Posso dire questo. Ho idee per altri due film. So esattamente cosa voglio fare per quei due film. E tutto ciò che posso dire è che i fan dell’emozione e del cuore di Ultraman, e anche quelli che non sanno nulla di Ultraman, penso che rimarranno sorpresi se avrò la possibilità di realizzare questi film. E i fan più accaniti si divertiranno anche loro. C’è una cosa che non abbiamo esplorato in questo film […] lascerò che indoviniate voi cosa potrebbe essere.”

Se non avete ancora visto Ultraman: Rising, il film animato è ora disponibile in streaming su Netflix. Ecco come il servizio di streaming descrive il film: “La superstar del baseball Ken Sato torna nel suo paese natale, il Giappone, per assumere il ruolo di supereroe difensore della Terra, Ultraman. Ma si trova rapidamente ad affrontare più di quanto avesse previsto quando è costretto a crescere il figlio del suo più grande nemico, un neonato Kaiju. Lottando per bilanciare i ruoli di compagno di squadra e nuovo padre, Ken deve confrontarsi con il proprio ego, con il padre estraniato e con la subdola Kaiju Defense Force per rialzarsi e scoprire cosa significa veramente essere Ultraman.”

Il ritorno di Ultraman con rappresenta una nuova era per questo eroe leggendario. La combinazione di animazione all’avanguardia e una narrazione emozionante ha catturato l’attenzione di una vasta gamma di spettatori, dai fan di lunga data ai nuovi arrivati. Il film esplora temi universali come la paternità, l’identità e la lotta contro le proprie debolezze, rendendo la storia di Ken Sato accessibile e rilevante per un pubblico contemporaneo.

La storia di Ultraman: Rising non si limita a combattere mostri giganti. Il cuore del film è la lotta interna di Ken Sato per bilanciare le sue responsabilità come eroe e come padre. Questa dualità rende il personaggio di Ken più umano e complesso, permettendo agli spettatori di identificarsi con le sue sfide personali. La sua relazione con il baby kaiju, il cui ruolo passa da nemico a figlio, aggiunge una dimensione emotiva profonda alla trama.

Un altro aspetto interessante del film è l’esplorazione della Kaiju Defense Force. Presentata inizialmente come un’organizzazione subdola e manipolatrice, la KDF rappresenta una delle principali sfide di Ken. La serie prequel suggerita da Tindle potrebbe offrire uno sguardo approfondito sulle origini di questa forza e sul ruolo di Emiko Sato, arricchendo ulteriormente l’universo di Ultraman.

Mentre i fan attendono con ansia la conferma di un seguito, il successo di Ultraman: Rising ha già posto le basi per un’espansione dell’universo di Ultraman. Le idee di Tindle per una trilogia e le serie complementari offrono numerose possibilità per esplorare nuovi personaggi, storie e tematiche. Con il supporto di una piattaforma come Netflix, il potenziale per raggiungere un pubblico globale è enorme.

Ultraman: Rising è una testimonianza del potere duraturo di un eroe leggendario e della capacità di reinventare storie classiche per una nuova generazione. Con una combinazione di azione, dramma e temi emotivi profondi, il film ha catturato l’immaginazione di spettatori vecchi e nuovi. La visione di Shannon Tindle per il futuro di Ultraman promette di portare questa icona giapponese verso nuove vette, offrendo storie avvincenti e personaggi memorabili.

Fonte Comic Book