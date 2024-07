A volte, ancora | Recensione

Un albo illustrato di delicata e nostalgica dolcezza. Un carezza consolante per i cuori che ricordano e ancora sperano. Una lettura consigliata ad ogni età, e in particolare per gli inguaribili romantici che, in fondo, sono sempre un po’ nostalgici.

Alfredo Paniconi 2024-07-01T07:00:00+02:00 Testi: Davide Calì Illustrazioni: Monica Barengo Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Romantico Fascia di età: dagli 11 anni Pagine: 40 pp. Formato: 21×29 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2024 Prezzo: 18 €

A molti di noi sarà capitato di vivere un grande amore che ci ha segnato per tutta la vita. Per alcuni questo amore vive custodito nei cuori dei due amanti, siano essi ancora insieme o abbiano preso strade diverse. In A volte, ancora si parla di un amore del passato e del ricordo nostalgico che uno dei due protagonisti rivive nella speranza di un nuovo incontro. Quest’albo è scritto da Davide Calì, illustrato da Monica Barengo e pubblicato da Kite Edizioni nell’aprile 2024.

La storia narrata in questo albo illustrato ha come protagonista un grande amore. Uno di quegli amori il cui ricordo rimane nel tempo. Di quei sentimenti che sono dei solchi indelebili nella memoria. In un certo senso, anche se i due amanti sono lontani, questo genere di amori non finiscono mai e durano un’intera vita, nonostante le vicende intercorse tra i due. Ovviamente, non essendo degli amori vissuti, ma solo ricordati, hanno quel velo di nostalgia che spesso e volentieri prende possesso della mente e del cuore.

Come dicevamo, in questa storia c’è uno dei due protagonisti di questo grande amore che sembra come se parlasse alla donna che ha amato e tutt’ora ama. Il suo è un monologo fatto di tanti piccoli dettagli agrodolci e domande che non trovano risposta. Un amore giovane suggerirebbero le prime pagine del libro. Ma man mano che si sfogliano le pagine, ci si rende conto che il giovane uomo che parla è in realtà ormai anziano. Il suo grande amore sembrerebbe vivere solo nei suoi ricordi ma, probabilmente, è ancora custodito nel cuore di entrambi i vecchi amanti.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì lo abbiamo già conosciuto per molti suoi libri che abbiamo recensito e anche in un’intervista di qualche tempo fa, proprio in merito al suo lavoro. Per Kite Edizioni ha già pubblicato diversi libri di grande successo. In particolare, sempre con Monica Barengo, ha già pubblicato i bellissimi: Polline, Un giorno senza un perchè e Lo scrittore.

In A volte, ancora, il registro narrativo è di tipo quasi epistolare. Ha comunque delle digressioni come se il narratore stesse davvero parlando all’interlocutrice. Si crea quindi una sorta di dialogo ipotetico in un tempo e luogo sospesi e indefiniti. Dalle parole trapela tutto l’amore, fatto di dolci ricordi, ma anche piccole divergenze. Da nessuna parte nel testo si capisce dove e come le due vite abbiano preso strade diverse. Questo è un aspetto interessante poiché, non suggerendo la motivazione di questa separazione, lascia immedesimare il lettore nelle varie possibilità. Molto spesso accade poi che le vicissitudini della vita, il tempo o le situazioni, separino le persone, nonostante le leghi ancora un forte sentimento.

Tutta questa dolce poetica è amplificata dalle meravigliose illustrazioni di Monica Barengo. Che spesso, nel corso della narrazione, raccontano senza l’apporto delle parole. Chi segue questa talentuosa illustratrice sa riconoscere subito il suo segno. Le sue illustrazioni si caratterizzano per una delicatezza e dolcezza carezzevoli. La tipologia di colorazione che utilizza poi ricorda vagamente delle foto di altri tempi. Perfette dunque per la storia che troviamo in queste pagine.

Ancora una volta ci troviamo a ripetere un termine che abbiamo già più volte utilizzato per gli albi illustrati pubblicati da Kite Edizioni, e cioè, capolavoro. Anche qui, sfogliando questo volume, ci si rende conto di avere tra le mani un prezioso libro che supera i limiti fisici della carta stampata per arrivare dritto al cuore. La copertina è una meraviglia, un invito ad entrare nella trasognata atmosfera di questo albo. Vediamo infatti una giovane donna di spalle che, rivolta con lo sguardo al lettore, sembra dire “Dov’eri finito? Ti stavo aspettando”. Un’altra preziosità che è racchiusa in questo libro si trova nelle bellissime sguardie. Le due comunicano tra loro e raccontano una possibile sottotrama che si concretizza nella quarta di copertina. Tutta questa bellezza è valorizzata da una confezione eccellente e da una qualità di stampa che esalta lo stile dell’illustratrice.

Conclusione – A volte, ancora

A volte, ancora è un albo illustrato dal sapore dolce con un retrogusto nostalgicamente amaro. Una lettura per cuori inguaribilmente romantici. Ma non c’è nulla di melenso in queste pagine. Si è spinti infatti a riflette sul significato dell’amore. Cos’è e cosa rappresenta questo nella nostra vita. Lo vediamo raccontato come un fuoco che continua a illuminare e scaldare, nonostante la distanza nel tempo. Un albo che racconta di come l’amore, nonostante gli amanti prendano strade diverse, valga sempre la pena di viverlo e poi ricordarlo. In conclusione, A volte, ancora è un libro assolutamente consigliato a tutti. In special modo per coloro che amano e ricordano di aver amato, nonostante tutto. Nonostante il tempo che passa e nonostante le vie della vita abbiano preso percorsi diversi.