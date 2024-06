Mystica torna in scena in una miniserie di Declan Shalvey

È l’assassina mutante che non ti aspetti: questo ottobre, Mystica sarà protagonista di una nuovissima miniserie in solitaria ambientata nell’imminente era di From the Ashes degli X-Men!

Scritta e disegnata dal pluripremiato creatore Declan Shalvey (MOON KNIGHT, DEAD MAN LOGAN), la serie in cinque numeri MYSTIQUE passerà al setaccio il ventre oscuro dell’Universo Marvel per un imprevedibile racconto di azione e spionaggio con protagonista la mutante più misteriosa del mondo.

Su Krakoa, Mystica si è riunita con sua moglie Destiny e ha stretto nuovi rapporti con i suoi figli Rogue e Nightcrawler. Ora che la nazione dei mutanti è caduta, i metodi feroci di Mystica sono di nuovo necessari per proteggere i mutanti di tutto il mondo!

Con una lista di vittime lunga quanto la sua fedina penale, le azioni di Mystica attirano l’attenzione di Nick Fury e sfociano in un gioco mortale al gatto e al topo, mentre l’elusiva mutaforma si infiltra nell’Universo Marvel. Completa di un nuovo costume, la nuova saga di Mystica si rifà alla sua amata serie di spionaggio dei primi anni ’00, mentre assume un ruolo nuovo e cruciale nell’attuale panorama mutante.

Come si fa a rintracciare un soggetto con una storia che si contraddice da sola? Come fermare una forza le cui motivazioni cambiano come il mercurio? Come fermare un obiettivo che può essere chiunque? Questa è la domanda che si pone Nick Fury quando si imbatte in una rete di menzogne e spionaggio che riconduce a Mystica. Dalle ceneri di Krakoa, la mutante terrorista mutaforma torna per ricordare al mondo perché la odia e la teme.

Declan Shalvey non ha nascosto il suo entusiasmo per il progetto:

“Mistica è senza dubbio uno dei personaggi più avvincenti dell’Universo Marvel. Avere l’opportunità di dare la mia impronta a un personaggio così iconico e presentarlo in una serie tutta sua è un privilegio unico- Come X-fan sfegatato fin dall’infanzia, mi sto divertendo un mondo a incanalare tutto il mio x-entusiasmo nella scrittura e nel disegno di questo progetto. In questa serie, Mystica è sconvolta dalla caduta di Krakoa. È una canaglia senza responsabilità che mette in atto un piano misterioso, distruggendo senza pietà tutto e tutti quelli che la ostacolano”.