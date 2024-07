Tra le uscite manga Star Comics del 2 luglio 2024 troviamo un nuovo capitolo dello spin-off di Demon Slayer, Campus Kimetsu!, oltre ai nuovi numeri di Kaiju Girl Caramelise, Ranking of Kings e tanti altri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 luglio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 2 luglio 2024

CLAYMORE NEW EDITION n. 20

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Helen, Deneve, Yuma, Cynthia e Dietrich arrivano a Rabona, ma la trovano infestata da un esercito di Yoma e risvegliati… Perché la Città Santa è ridotta in questo stato? L’Organizzazione ha teso la sua trappola. Chi, tra le guerriere, riuscirà a sopravvivere?

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 3

BIG n.102

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Tra pulizie della sala professori e battaglie a suon di zucche di Halloween, al Campus Kimetsu c’è sempre un gran caos! Un giorno, scompare il preziosissimo fermacapelli di Kanao, coordinato con quelli delle sorelle Kanae e Shinobu. Come farà a ritrovarlo?!

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 3

UP n.236

di Spica Aoki

€ 6,50

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

Dopo una serie di peripezie, Kuroe e Arata hanno finalmente cominciato a uscire insieme. Con l’arrivo del nuovo semestre, però, i due si ritrovano in classi diverse… Riuscirà Kuroe, presa dallo sconforto, a scoprire il segreto di Rairi Kouno, la sua nuova compagna di classe nonché gyaru rubacuori?!

RANKING OF KINGS n. 8

WONDER n.139

di Nakaba Suzuki

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Dorshe, completamente coperto di ferite, sta affrontando i mostri. Bojji, nel frattempo, sarà in grado di difendere la popolazione da Ouken?! E quale segreto si cela nel passato di Re Bosse e Miranjo…?

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 10

BIG n.101

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru deve puntare alla “Memoria degli Astri”, dove pare siano custodite le risposte che cerca! Ma prima dovrà radunare tutte le Rave, che racchiudono i sentimenti di Resha, di Shiba e dei Quattro Guerrieri del Cielo Blu… Sarà in grado di portare a termine quest’impresa titanica?!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 8

DERE n.8

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Tra visite al santuario, appuntamenti allo zoo, film commoventi e incontri fortuiti fra le loro mamme, si prospetta un inizio anno frenetico per Shikimori e Izumi. Nel frattempo, fa la sua comparsa una misteriosa ragazza che sembra conoscere molto bene Inuzuka. Come se non bastasse, Izumi e i suoi amici saranno costretti a cercare un’altra persona per completare il loro gruppo per la gita scolastica…

THE KING’S BEAST n. 7

EXPRESS n.287

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Il mistero dell’assassinio di Sogetsu raggiunge un punto di svolta, grazie a una rivelazione di Boku! Rangetsu, profondamente scossa, per provare “una cosa” lo mette alle strette… A salvarla dalla disperazione saranno le parole cristalline di Tenyo?

YURI IS MY JOB! n. 9

QUEER n.93

di Miman

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Hime ha deciso di restare al Liebe, dove nel frattempo è anche arrivata una nuova assistente. Tutto sembra essere tornato alla normalità e Sumika è al settimo cielo nel vedere che nel salone regna finalmente l’armonia… Ma, a poco a poco, dentro di lei qualcosa inizia a cambiare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)