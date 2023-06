Ranking of Kings: annunciato il primo film

Ranking of Kings è una delle nuove serie manga shonen più affascinanti pubblicate negli ultimi anni. Scritto e disegnato da Sōsuke Tōka, il manga è serializzato dal 2017 sulla rivista digitale Manga Hack della Enterbrain.

E infatti quest’anno la serie ha fatto un grande ritorno con The Treasure Chest of Courage, una stagione animata con sceneggiatura originale. Ha fatto il suo debutto in streaming su Crunchyroll, dopo l’annuncio risalente al 2022, il 14 aprile 2023. Da maggio di quest’anno è iniziato anche un doppiaggio italiano.

Con il presente articolo però, vogliamo riportare che Ranking of Kings riceverà il suo primo film anime. Al momento non abbiamo modo di riportare una data o una finestra di uscita, quindi continuate a seguirci per ricevere aggiornamenti. Questa novità va a confermare il successo che la serie sta riscuotendo.

Il manga ha debuttato nel 2017 e successivamente è arrivato l’adattamento anime con uno stile che ricorda Studio Ghibli. Sviluppato da, Wit Studio, lo studio di animazione ha pescato una serie vincente che dal piccolo è arrivato persino sul grande schermo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Ranjing of Kings, osama_ranking. Questa notizia non specifica però se il film presenterà una storia originale o se adatterà una parte del manga.

Questo è pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comsics, dopo averlo annunciato durante il Lucca Comics & Games 2022. Ha successivamente debuttato in tutte le fumetterie dal 26 aprile 2023 nella collana Wonder.

Le vicende di questa storia fantasy ruotano attorno a Bojji, il protagonista e principe che è sordo e senza poteri. Infatti non riesce neanche a brandire una spada giocattolo. Tuttavia il suo sogno è quello di diventare il più grande re del mondo. Ma come per ogni shonen che si rispetto, molti sono gli ostacoli. Infatti tante persone sparlano di lui alle sue spalle, dicendo che non potrà mai essere un re. Bojji fa allora amicizia con un’ombra di nome Kage, che in qualche modo lo capisce. La storia segue così la crescita di Bojji e la serie di incontri di persone nella sua vita.

Fonte – Comicbook