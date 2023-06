Oshi no Ko sta per concludersi? Ne parla il mangaka

Una delle serie seinen di quest’anno che ha riscosso un successo inaspettato e incredibile è sicuramente Oshi no Ko. Parliamo di un manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. La sua serializzazione è iniziata sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha il 23 aprile 2020 ed è ancora in corso. Mentre per quanto riguarda l’edizione italiana, la casa editrice Edizioni BD ha pubblicato Oshi no Ko sotto l’etichetta J-Pop a partire dal 30 marzo 2022 con un totale, per ora, di sette volumi pubblicati.

Quello che ha però dato una spinta incredibile a livello internazionale a questa serie, è sicuramente l’adattamento anime sviluppato dallo studio Doga Kobo. Questo è accaduto diverse volte ad altre serie ora considerate tra le migliori di sempre e quelle di punta. Ad esempio possiamo associare il boom di Oshi no Ko dopo il lancio dell’anime a Spy x Family o a Demon Slayer.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che c’è la probabilità che il manga seinen starebbe imboccando il percorso conclusivo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE e vogliamo condividerne il contenuto principale. Infatti il mangaka che si occupa della scrittura di Oshi no Ko, ossia Aka Akasaka, ha parlato, in una nuova intervista a Spur Magazine, della conclusione del manga. Pare infatti che la conclusione sia molto vicina e, soprattutto, il finale è già stato deciso.

Oshi no Ko offre una prospettiva unica sull’industria delle idol, facendo luce sugli aspetti che spesso rimangono celati agli occhi del pubblico. Esplora le pressioni, i sacrifici e le complesse relazioni che queste personalità devono sperimentare nella loro ricerca della fama. La serie fonde dramma, suspense ed elementi psicologici per creare una narrazione avvincente.

Le vicende ruotano infatti attorno al ginecologo Goro Honda, che è un grande fan di Ai. Ma la sua vita cambierà per sempre quando proprio la giovane idol si presenterà alla porta del suo studio, incinta di due gemelli. Goro quindi promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura provoca lo stravolgimento della vita del dottore. Infatti Goro si risveglia nel grembo della sua amata idol, finendo per rinascere come uno dei figli di Ai Hoshino.