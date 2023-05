Star Comics annuncia l’arrivo dello spin-off di Demon Slayer nelle fumetterie italiane

La casa editrice italiana Star Comics ha annunciato sulla sua pagina facebook ufficiale l’arrivo dello spin-off di Demon Slayer nelle fumetterie italiane. Questo spin-off si chiama Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Another Story e si tratta di un unico volume imperdibile per tutti i fan della serie. Sarà disponibile in fumetteria, libreria, store online e in formato digitale a partire dal 7 giugno.

Tutti coloro interessati a questo volume unico possono aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente dal sito ufficiale di Star Comics, cliccando qui. In alternativa è possibile preordinarlo su amazon seguendo questo link. Il prezzo di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Another Story sarà di 5,90€.

Questo spin-off di Demon Slayer si concentra su Giyu Tomioka e Shinobu Kocho, due Pilastri importanti della Squadra Ammazza Demoni che indagano sull’uccisione di un gruppo di cacciatori. La figlia di uno di loro crede che il padre sia stato vittima di un orso di montagna, ma i due spadaccini hanno un terribile presentimento. Anche Kyojuro Rengoku, il Pilastro delle Fiamme, ha una missione da compiere, ossia eliminare un nemico mortale della sua famiglia che fa parte delle Dodici Lune Demoniache. La lama del ragazzo è guidata dalla bruciante volontà di dimostrare il suo valore.

Il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge si è ormai concluso nel 2020 ma l’adattamento anime è ancora in corso. Infatti quest’anno, nel mese di marzo, ha debuttato la serie anime de il Villaggio dei Forgiatori di Katana. È un sequel diretto della seconda stagione della serie televisiva anime e del suo secondo adattamento cinematografico, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Film: Treno Mugen (2020). Il film è diretto da Haruo Sotozaki, scritto dai membri dello staff di Ufotable e prodotto da Ufotable in associazione con Aniplex e Shueisha.

A differenza del film precedente, prodotto appositamente per l’uscita nelle sale, il villaggio dei forgiatori di katana funge da compilation per la serie televisiva. Infatti sono presenti alcune clip degli ultimi due episodi della seconda stagione e del primo episodio della terza stagione.