Hunter x Hunter: Koyoharu Gotoge e Gege Akutami celebrano l’esibizione di Togashi

Il mangaka della serie Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, ha ricevuto una premiazione tramite una mostra speciale in Giappone e sono molti i colleghi mangaka che stanno celebrando questo evento importante.

Koyoharu Gotoge, la mangaka di Demon Slayer ha preso parte ai festeggiamenti realizzando un’illustrazione speciale. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider HxHSource.

Di seguito ne riportiamo il contenuto per poter guardare l’illustrazione celebrativa:

Koyoharu Gotouge's illustration of Shizuku Murasaki & Machi Komacine & comment for Yoshihiro Togashi's Exhibition pic.twitter.com/ynpXxAVBhQ — Hunter❌Hunter (@HxHSource) October 28, 2022

Come si può vedere la mangaka si è concentrata su Shizuku Murasaki e Machi Komachine e il tutto è accompagnato da un messaggio rivolto a Togashi. Koyoharu Gotoge fa i complimenti al mangaka e ammette di sentirsi onorata di poter realizzare questo disegno. Aggiunge che la passione per Hunter x Hunter è nata durante la scuola elementare, periodo in cui si divertiva a parlare del manga con i suoi compagni e in cui cercava di scoprire quale fosse il suo Nen.

Gotoge rivela anche che l’impatto di Togashi ha influito sulla sua carriera. “Ho imparato molto leggendo e rileggendo le composizioni basate sull’affascinante produzione e sulla profonda conoscenza del soggetto” afferma la mangaka, ringraziandolo.

Un altro mangaka che ha voluto celebrare l’evento di Togashi è Gege Akutami, famoso mangaka di Jujutsu Kaisen. Il mangaka si è concentrato su Hisoka Morow e su Pakonuda. Di seguito è possibile dare un’occhiata al contenuto:

Gege Akutami's illustration of Hisoka Morow & Pakunoda for Yoshihiro Togashi's Exhibition pic.twitter.com/UMC3XlOYBL — Hunter❌Hunter (@HxHSource) October 28, 2022

Gege Akutami sostiene di essere affascinato dalle opere di Yoshihiro Togashi e dal suo approccio nell’evitare di ripetersi nei suoi manga. Vede il maestro su un livello diverso in quanto capace di evitare che il lettore si annoi. Akutami afferma che non è qualcosa che si può imitare dall’oggi al domani. L’umiltà del mangaka è tangibile e il rispetto e l’ammirazione nei confronti di Togashi e totale.

Togashi quest’anno è impegnato anche con il 30° anniversario dell’adattamento anime di Yu degli Spettri (Yu Yu Hakusho). Di recente però Hunter x Hunter è finalmente tornato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con nuovi capitoli. Da tutto ciò ne è conseguita una celebrazione speciale del mangaka stesso, che presenta le illustrazioni di altri importanti mangaka, come anche Eiichiro Oda.