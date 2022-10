One Piece: Eiichiro Oda pubblica un disegno speciale per il ritorno di Hunter x Hunter

One Piece tra film, videogiochi, anime e manga sta diventando veramente un simbolo non solo in Giappone ma in tutto il mondo, specie se consideriamo tutti gli omaggi e le collaborazione esterne del noto franchise creato dalla mente del sensei Oda.

Che Hunter x Hunter e One Piece siano come “fratelli” è acclarato da molti anni ma allo stesso tempo è sempre meraviglioso vedere come due artisti dello stesso settore riescano sempre a dar vita a delle vicende interessanti, come nel caso di Oda e del suo disegno dedicato al ritorno di HXH.

Come ben sapete il manga di Togashi è finalmente tornato sulle pagine di Jump dopo quattro anni di assenza e successivamente ai vari elogi degli altri mangaka della rivista, l’autore di Hunter x Hunter ha anche avuto un omaggio da parte dell’autore di One Piece sotto forma di sketch.

Tramite l’account Twitter @Shonenleaks abbiamo anche l’occasione di ammirarlo e vedere di come Gon si sposi ben con i personaggi di One Piece:

New Gon, Luffy & Chopper Art by EIICHIRO ODA (One Piece) for Yoshihiro Togashi's Exhibition pic.twitter.com/eej7DKt6rK — Shonenleaks (@shonenleaks) October 29, 2022

SPOILER HXH

Come ben sapete il manga e anche l’anime si sono ovviamente fermati all’arco della Contesa per la Successione, dove si sta decidendo il prossimo Presidente dell’Associazione Hunter successivamente alla dipartita di Netero durante il sanguinoso combattimento contro Meruem.

Il record negativo di cui andremo a parlare oggi riguarda la mancanza di Gon e Killua all’interno della storia, visto che anche nell’ultimo capitolo appena pubblicato non sono ancora presenti né sappiamo a che punto sono rimasti attualmente.

Sommando i quattro anni di pausa e i restanti di serializzazione i fan giustamente fanno notare la mancanza dei due protagonisti all’interno della storia, che come accennato non hanno ancora alcun promettente ritorno al riguardo.

Gon manca da circa otto anni all’interno del manga, mentre Killua da dieci. Togashi deve rompere questo “record negativo” riguardante i due protagonisti principali della storia. Voi cosa ne pensate?

Il pubblico sta chiedendo a gran voce anche questo atteso ritorno, visto che i due non si vedono da un tasso longevo di tempo sulle pagine della nota rivista su cui è serializzato HXH.

