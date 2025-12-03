One Piece: il manga svela un personaggio più forte di Shanks

Tra i numerosi personaggi introdotto in One Piece nel corso degli anni, quello da sempre considerato il più forte è Shanks. Tuttavia, l’ultimo capitolo del manga potrebbe aver sottilmente confermato l’esistenza di un personaggio ancora più forte. Il Rosso è un personaggio circondato nel mistero da anni, ma la fase finale del manga ha svelato più informazioni sulle sue origini e sul suo passato, portando i fan a scoprire che il suo potenziale potrebbe essere legato alla sua discendenza dalla famiglia Figarland. Si tratta della famiglia tra le più influenti di Marijoa e suo padre fa ora parte dei Cinque Astri di Saggezza.

L’arco di Elbaf ha presentato Shamrock, suo fratello gemello, che, in base a quanto rivelato nell’ultimo capitolo del manga, potrebbe essere più forte di Shanks. Il capitolo 1167 di One Piece, intitolato “I figli di Ida”, inizia a svelare nelle sue pagine finali il passato di Shanks durante il suo periodo in Terra Santa. L’unico scopo del mentore di Rufy era quello di infiltrarsi e raccogliere informazioni e in questa fase l’osservazione di Figarland suggerisce che Shamrock potrebbe superare Shanks in forza.

Molti fan sospettavano che Shanks fosse in realtà schierato con il Governo, soprattutto dopo quella che sembrava la sua visita al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza. Tuttavia si trattava di Shamrock, il suo gemello maggiore, il quale, dopo aver debuttato nel manga, ha spinto Loki sull’orlo della morte. Sebbene Loki fosse incatenato, l’impresa la dice lunga sulla forza di Shamrock. Tuttavia, è il capitolo 1167 di One Piece a sottolineare che se Shanks fosse già estremamente potente e dovesse stipulare un contratto più elevato con Im, noto come Patto delle Profondità, raggiungerebbe lo stesso livello di Shamrock. Questo chiarisce che nel flashback, Shamrock era più forte di Shanks.

Inoltre, da allora, Shamrock potrebbe essere solo diventato più forte, mentre Shanks, che ha perso il braccio sinistro, potrebbe essersi indebolito. Sebbene sia evidente che Shanks abbia deliberatamente sacrificato il suo braccio per salvare Rufy in modo da liberarsi dal marchio del contratto che lo collegava direttamente a Im, perdere un arto è comunque significativo per qualcuno che fa affidamento sulla spada come arma principale.

Shamrock, dunque, si preannuncia come uno degli ultimi villain di One Piece e potrebbe senza problemi essere attualmente più forte di Shanks. E questo potenziale scenario potrebbe preparare il terreno per il loro scontro fatale, incarnando il tema del bene contro il male. Ciononostante, Shanks rimane avvolto nel mistero ed è tutt’ora uno dei personaggi più forti della serie e si potrà affermare con certezza chi dei due fratelli sia più forte solo quando i due si affronteranno in uno scontro diretto.