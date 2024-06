Demon Slayer 4: l’anime rivela il tragico passato di Himejima

La quarta stagione di Demon Slayer ha colto l’occasione per concentrarsi sui membri più forti dei Pilastri restanti che non erano presenti nelle stagioni precedenti. Mentre Tanjiro, Inosuke e Zenitsu continuano ad affrontare le varie sfide presentate dei Pilastri, l’adattamento anime approfondisce le vite passate degli spadaccini più forti. Con il penultimo episodio della quarta stagione, gli spettatori dell’anime hanno avuto l’opportunità di assistere alla storia dell’ Hashira della Roccia e di ciò che lo ha reso il membro più forte.

Gyomei Himejima non è sempre stato lo spadaccino che sovrastava tutti gli altri membri ammazza demoni. Prima di impugnare la spada per combattere Muzan e la sua legione, il guerriero in lacrime gestiva un orfanotrofio in cui cercava di rendere il futuro più luminoso per i bambini sotto la sua responsabilità. Sfortunatamente, nonostante la creazione di una grande casa per gli orfani, il mondo esterno ha introdotto una presenza demoniaca tramite uno dei ragazzi. All’arrivo all’orfanotrofio, il demone uccise la maggior parte degli orfani, lasciando solo Gyomei e l’orfano più giovane Sayo.

LEGGI ANCHE:



Look Back torna con un nuovo trailer in vista del debutto del film

Himejima's rage…I really like this scene how he was able to cut up a demon with just his hands.

He's strong from the beginning DAMN#鬼滅の刃 pic.twitter.com/bM2nKEIsdz — RINO🪷⋆ (@Bunnynezu) June 23, 2024

Nonostante non fosse un combattente, Gyomei non si rendeva conto di quanto fosse potente poiché era in grado di strappare le braccia del demone con pochissimo sforzo. Picchiando a morte il demone, Gyomei riusce a salvare Sayo ma sfortunatamente l’orfano rimane confuso da ciò che è accaduto.

Credendo che Gyomei fosse responsabile dell’omicidio degli orfani, la testimonianza di Sayo lo mandò in prigione, dove alla fine fu salvato da Kagaya, e divenne il più forte degli Hashira.

Al momento, Demon Slayer deve ancora confermare se ci sarà o meno una quinta stagione, anche se è una scommessa sicura che l’anime continuerà. Infatti ci si aspetta una conferma di questo tipo dopo il finale della quarta stagione. Se i combattimenti finali avranno luogo sul piccolo schermo o sul grande schermo è tutta un’altra questione.

Per quanto riguarda la quarta stagione, lo studio di animazione Ufotable descrive il finale della quarta stagione con una sinossi speciale: “In una notte tranquilla e illuminata dalla luna, Kagaya incontra finalmente Muzan Kibutsuji, che appare nella residenza di Ubuyashiki“.

Fonte – Comicbook