Berserk 367: Zodd Vs Guts

Berserk è tornato con due nuovi capitoli: 365 e 366. Questi ultimi posso essere tranquillamente considerati come degli ottimi omaggi al creatore ed alla serie in generale. I personaggi e la storia al momento sono stati all’altezza della concezione principale.

Anche se questi capitoli non comprendevamo molti dialoghi, l’introspezione di Guts e Casca è stata interessante da vedere, dato che avevamo la possibilità di non ammirarli mai più.

La fine del capitolo 366 ha reso i fan molto curiosi di conoscere il futuro dell’isola di Elfhelm, dato che un nuovo mostro è apparso per prendere possesso di tutto.

Dopo scontri sanguinosi e sconfitte rasentate, Guts arriva approda all’isola di Elfhelm dove decide finalmente di riposare e prendersi cura delle persone a lui care.

Il guerriero nero non sapeva però della minaccia che si nascondeva nell’ombra, pronta nuovamente a portargli via tutto.

BERSERK CH-367 LEAK

The art still looks amazing. They are doing a good job🔥

