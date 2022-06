Quando Berserk ha perso definitivamente il suo “papà” i fan hanno avuto l’animo in frantumi, dato che non avrebbero mai più avuto occasione di leggere qualcosa dell’iconico mangaka.

Mentre Miura continuerà a mancare ai fan della saga negli anni a venire, e il team che ha lavorato fianco a fianco con Miura in questi anni, ovvero Kouji Mori e lo Studio Gaga stanno contribuendo alla creazione di nuovi capitoli per la serie.

Quindi il pubblico ha nuovamente l’opportunità di leggere i nuovi capitoli della leggendaria saga.

Quest’ultima continua a raccontare la storia di Guts e degli altri personaggi successivamente al cliffhanger presente nel capitolo finale su cui Miura ha lavorato.

Nel capitolo 364 di Berserk, l’ultimo capitolo dove Kentaro Miura ha messo la firma è stato rivelato che il Moonlight Boy era in realtà Griffith sotto mentite spoglie.

I capitoli 365 e 366 partono proprio da questo punto, e si tuffano nella carneficina che ha avuto luogo a Elfheim in seguito all’arrivo di Femto.

Guts senza indugio entra in azione, lasciando che la sua rabbia lo controlli nuovamente, tentando di colpire Griffith senza alcun successo.

Purtroppo, la presenza del nemico ha un effetto negativo anche su Casca, che viene mostrata affetta da un grave disturbo da stress post-traumatico, dato che Elfheim è ora l’obiettivo centrale.

Al momento è possibile leggere e acquistare i capitoli di Young Animal qui, intanto che su Amazon Japan la rivista sta andando a ruba, dato il ritorno tanto atteso.

Se volete farvi un’idea dell’aspetto di questi nuovi capitoli, alcune pagine stanno pubblicando su Twitter alcuni spoiler, mentre i fan celebrano il ritorno del franchise dell’anime dark fantasy considerato spesso da tutti un eterno capolavoro.

In calce potete leggere e vedere qualche anticipazione dei nuovi capitoli, che saranno sicuramente raccolti in un prossimo volume Planet Manga:

i am in disbelief, this is peak fiction #berserk365 #berserk366 #spoilers pic.twitter.com/Ur1RGg97ll

