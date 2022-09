Planet Manga: arriva in Italia Blue Sky Complex

Planet manga ha annunciato di recente direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale l’arrivo in Italia di un nuovo manga. Si tratta di Blue Sky Complex. Parliamo di una delle storie più richieste che potranno finalmente essere sugli scaffali dei lettori italiani.

La casa editrice italiana annuncia i primi due volumi di cui il primo sarà disponibile già dal 22 settembre in fumetteria oppure direttamente sul sito Planet Manga seguendo questo link. Il prezzo per l’acquisto è di 6,65€.

Riguardo il secondo volume invece sarà possibile acquistarlo tramite un pack esclusivo che comprenderà il volume 1 e 2 e anche una cartolina. Questo costerà invece 13,30€ e sarà disponibile da ottobre.

Si tratta di una boy’s love story realizzato dalla mangaka Kei Ichikawa, che si concentra su una storia tenera e travolgente, passionale e delicata. Al centro delle vicende ci sono i due protagonisti Narasaki e Terashima. Loro rappresentano perfettamente la legge dell’unità degli opposti, poiché va a definire il loro rapporto. Narasaki è uno studente come tanti che vorrebbe passare il tempo leggendo in solitudine. Purtroppo però, il professore responsabile della sua classe gli affida il compito di tenere d’occhio Terashima, un noto delinquente. I due passano molto tempo insieme e a poco a poco si sentono attratti l’uno dall’altro. Anche se i due personaggi non hanno nulla in comune, sono irrimediabilmente attratti l’uno dall’altro.

Planet Manga gestisce anche diverse serie molto popolari in Giappone e chiaramente anche in Italia, tra cui Kengan Ashura e Spy x Family. Riguardo il manga di Tatsuya Endo da questo mese è disponibile il volume 9. Anche Blue Lock, uno dei manga recenti più popolari legati al calcio, è disponibile in tutte le fumetterie con il volume 14.

La serie manga più recente che ha segnato un grande successo in Italia è Sakamoto Days, che vede al centro delle vicende il signor Sakamoto, ex sicario che si ritira da quella vita dopo aver sposato sua moglie alla quale ha promesso che non avrebbe ucciso mai più.