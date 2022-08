Planet Manga annuncia Sakamoto Days in formato digitale

Planet Manga ha annunciato di recente direttamente sulla pagina Facebook ufficiale l’arrivo di Sakamoto Days in formato digitale. Infatti insieme all’uscita dei volumi, sarà possible trovare su Amazon, Google Play, e tutti gli altri store digitali la versione e-book di Sakamoto Days!

Ricordiamo che il primo numero è già disponibile, mentre il secondo arriverà il 18 agosto. Di recente riportiamo l’annuncio di Planet Manga, la casa editrice italiana:

Si tratta di un manga che è diventato popolare in Italia e continua a conquistare tantissimi lettori che si stanno appassionando alle vicende di Sakamoto. Il manga, disegnato da Yuto Suzuki, si concentra sulle avventure di Taro Sakamoto, un leggendario sicario dalla forza smisurata e senza eguali. Tuttavia la sua vita cambia improvvisamente quando Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di abbandonare il lavoro da sicario per sposarsi e metter su famiglia.

Negli anni successivi inizia a lavorare come commesso in un minimarket e cambia aspetto e diventa quasi irriconoscibile dato che è notevolmente ingrassato. Tuttavia la sua tranquilla vita familiare è turbata ancora dal suo oscuro passato.

L’incontro con Shin, un sicario con il potere di leggere la mente, darà il via ad una serie di avvenimenti che costringeranno Sakamoto a dover ricorrere nuovamente alle sue abilità per proteggere la propria vita e quella della sua famiglia. Anche se torna a tratti in azione deve farlo rispettando una promessa molto importante che Sakamoto ha fatto a sua moglie. Non deve più uccidere nessuno.

Sulla base di questa promessa Sakamoto si impegna semplicemente ad allontanare e spaventare chi li perseguita e costringe anche Shin a non uccidere più nessuno. Questo Sakamoto lo assume a lavorare nel suo minimarket, condividendo quindi il suo stesso spazio.