One Piece: RED sta per arrivare nelle sale italiane e intanto in quelle giapponesi sta macinando record su record. La pellicola dedicata all’epopea piratesca di Oda ha ormai raggiunto più di 1 mese di proiezioni e al momento ha raggiunto l’equivalente di 100 milioni di dollari solamente in Giappone.

Da come potevamo aspettarci il film della Toei Animation è stato un successo clamoroso e al momento ha anche raggiunto un traguardo storico. Infatti One Piece: RED è il film più visto in casa Toei e ha superato qualsiasi film anche del franchise di Dragon Ball. Shanks e Uta hanno conquistato il mondo degli anime.

Per festeggiare l’incedibile traguardo Eiichiro Oda ha deciso di pubblicare e disegnare un’illustrazione di Uta, in onore dei 100 milioni d’incasso totale del nuovo lungometraggio animato. Riportiamo tutto tramite CB e Twitter ufficiale dello staff di Oda.

Come vedete l’illustrazione riguarda i “Wanted Poster” presenti nel mondo di One Piece e appunto questo post conferma quasi l’affiliazione di Uta verso i Mugiwara. Come accennato potete vedere il disegno pubblicato dai profili ufficiali di One Piece in calce a queste righe:

L’art è veramente semplice e come omaggio il nostro sensei Oda ha deciso di donarci una nuova “forma” per la protagonista Uta, una delle figure più importanti del nuovo film.

Ricordiamo che One Piece: RED sarà proiettato a Lucca Comics&Games in anteprima il 28 ottobre e all’anteprima sarà presente anche il regista della pellicola Goro Taniguchi.

Dopo poco più di una settimana il film esce il 7 e l’8 novembre nelle sale in versione giapponese con sottotitoli, mentre il 1º dicembre arriverà anche doppiato in lingua italiana, come spesso avviene con i lungometraggi dedicati a One Piece. Stampede ha seguito la stessa linea di distribuzione.

Come notate non sarà a lungo nelle sale e come spesso accade in Italia il film sarà considerato un evento e vi consigliamo di prenotare il primo possibile i vostri biglietti appena i cinema apriranno le prevendite appunto. Il film sembra importante anche per la storia e vi consigliamo di vederlo appena possibile per evitare spoiler.

