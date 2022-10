Scopriamo quali sono le serie animate in corso da non perdere!

I 7 migliori anime Shonen in corso da non perdere

Gli adattamenti animati Shonen sono molto importanti per la promozione del manga, ma non si devono considerare solo come strumenti di promozione. È chiaro che spesso al di fuori del Giappone molti lettori si appassionano a un manga grazie all’anime, che spinge questi a consultare direttamente l’opera cartacea. Ma quali sono i migliori anime Shonen in corso?

Non a caso quando questo accade, molto spesso si crea un dibattito che divide quelli che preferiscono il manga da quelli che preferiscono l’anime. Ma questo chiaramente è spesso una preferenza soggettiva, anche se piuttosto diffusa. Nel corso degli anni però gli studi di animazione hanno raggiunto dei livelli impressionanti negli adattamenti. Uno dei fattori che ha reso ciò possibile è la computer grafica, che riesce a rendere l’esperienza degli spettatori più memorabile e coinvolgente.

Ci sono diversi adattamenti animati che godono di questa caratteristica e infatti in questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 migliori anime Shonen in corso da non perdere.

Jujutsu kaisen Chainsaw Man Spy x Family Bleach L’Attacco dei Giganti My Hero Academia Dr. Stone

7) DR. STONE

Dr. Stone è un anime che ha una storia divertente che allo stesso tempo insegnare agli spettatori ogni genere di cose su argomenti della vita reale. In questo caso, le scienze dure, come l’ingegneria e la chimica. La scienza non è mai stata così divertente. Infatti l’adattamento animato, prodotto da TMS Entertainment, adatta le vicende di Senku e Ooki Taiju, i quali riescono inspiegabilmente a risvegliarsi dopo che una catastrofe trasforma il mondo totalmente in pietra.

Si ritrovano così di fronte ad una realtà completamente diversa, dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Dr. Stone al momento conta due stagioni complete e un OVA, ma nel 2023 ce ne sarà una terza. Il protagonista Senku Ishigami che riprenderà la sua avventura in alto mare dell’età della pietra con il suo nuovo alleato, il navigatore Ryusui.

6) MY HERO ACADEMIA

L’anime di supereroi di grande successo, My Hero Academia, domina la concorrenza, vantando una serie manga in corso di successo e un lungo anime che continua a migliorare sempre di più. Questa è la storia di Izuku Midoriya, il ragazzo coraggioso e impotente che un giorno diventerà il più grande eroe della sua epoca. Nasce privo di quirk, le abilità speciali che tutti devono avere per ambire alla carriera da Eroe.

Nonostante ciò non si arrende perché vuole diventare come All Might, colui che un giorno prenderà sotto la sua ala, allenandolo e donandogli il suo potere. My Hero Academia conta ben cinque stagioni più la sesta in arrivo quest’anno, tutte prodotte da Studio Bones. A partire dalla sesta stagione, tutti i fan potranno assistere a una guerra totale tra il bene e il male. Dunque Izuku e i suoi compagni di classe verranno travolti da una tempesta in arrivo.

5) L’ATTACCO DEI GIGANTI

L’Attacco dei Giganti conta quattro stagioni animate, di cui le prime tre sono state prodotte da Wit Studio, mentre la quarta è passata nella abili mani di Studio MAPPA. Quest’ultima si divide in due parti e queste sono entrambe disponibili su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Ma non è finita qui in quanto nel 2023 è prevista la terza e ultima parte della quarta e ultima stagione dell’adattamento animato del manga di Hajime Isayama. Saranno gli episodi più importanti e sconvolgenti di sempre, che vedranno l’armata ricognitiva combattere e fermare il loro compagno di sempre ora nemico, Eren Jaeger.

4) BLEACH

Parliamo di una serie incredibile, il cui manga per ben 15 anni ha segnato record incredibili. Dopo ben 10 anni però, Ichigo sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione anime, diretta da Tomohisa Taguchi. Sarà basata sull’arco narrativo più importante del manga, ossia della Guerra dei Mille Anni. La situazione generale a Karakura Town non sembra serena, poiché spuntano molti spiriti pericolosi.

Ovviamente, non possono competere con Ichigo e i suoi amici, ma le cose prendono una svolta quando la stessa Soul Society si trova ad affrontare una minaccia. Sembra che i Quincy torneranno e la loro ribellione è più intensa di quanto si possa immaginare. Guidato da un misterioso uomo mascherato, il Gotei 13 è costretto a prepararsi per una guerra e non ci vorrà molto prima del coinvolgimento di Ichigo.

3) SPY X FAMILY

Il manga di Endo ha riscosso tanto successo proprio grazie all’adattamento animato prodotto sia da Wit Studio che da CloveWorks. L’anime di Spy x Family ha un’estetica retrò degli anni ’60 della Guerra Fredda, raffigurante le tese battaglie di spionaggio che si svolgono tra le nazioni in lotta di Westalis e Ostania. Nel mezzo di questo conflitto c’è la famiglia Forger, composta dalla spia di Westalis Twilight, dal sicario Yor e dalla loro deliziosa figlia adottiva, Anya.

Tutti e tre i falsari nascondono qualcosa, ma nonostante le loro differenze e misteri, vanno d’accordo come una famiglia vera. Mentre Loid deve completare la sua missione a Westalis, Anya ha la sua missione di prendere buoni voti a scuola, diventare una studiosa imperiale e impressionare i suoi genitori come mai prima d’ora.

2) CHAINSAW MAN

La serie manga, Chainsaw Man, è realizzato da Tatsuki Fujimoto e al momento si trova nella sua seconda fase. Si tratta di una serie shonen che ha riscosso un successo incredibile e continuerà in questo mondo dopo che la prima stagione animata debutterà quest’anno. Sarà prodotta da Studio MAPPA ed è consigliatissima per coloro che non leggono il manga ma sono incuriositi.

Questa è un’avventura shonen brutale, oscura e selvaggiamente divertente che infrange ogni regola narrativa esistente. Chainsaw Man si svolge in un mondo in cui diavoli danno la caccia agli umani, quindi i cacciatori di demoni come Denji devono reagire. Denji, il protagonista principale, diventa lui stesso un diavolo motosega, dopo che Pochita lo riporta in vita prendendo il posto del suo cuore.

1) JUJUTSU KAISEN

Jujutsu Kaisen è un altro titolo anime shonen da non perdere, proprio come molti degli altri titoli già descritti in questa lista. Anche l’adattamento animato di Jujutsu Kaisen è prodotto da MAPPA e la prima stagione è già disponibile. La seconda stagione è prevista per il 2023 e segue le vicende del protagonista Yuji Itadori, uno stregone che libera il re delle maledizioni, Sukuna, nel suo corpo.

Diventa dunque tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojo, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni. Yuji dovrà cercare tutte le 20 dita di Sukuna, ingerirle per poi essere ucciso, così da porre fine una volta per tutte alla minaccia che alberga dentro di lui.