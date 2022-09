Nei manga Shonen e Seinen sono tanti gli elementi che si accomunano, come ad esempio una missione importante da svolgere da parte del protagonista, oppure un obiettivo preciso solitamente ambizioso. Nonostante si tratti di manga che attirano una particolare fetta di lettori, che si distingue principalmente dal fattore età, molti protagonisti di questi manga sono caratterizzati non solo da abilità incredibili ma anche da punti di debolezza piuttosto bizzarri. Ma quali sono i punti deboli dei personaggi manga?

Quando i punti di deboli sono bizzarri, la storia prende una piega molto divertente e leggera, che porta i lettori a ridere delle situazioni incredibili che si verificano. Soprattutto quando i personaggi sono coinvolti in scontri pericolosi. In questa discussione individueremo e analizzeremo i 7 personaggi dei manga Shonen e Seinen con i punti deboli più bizzarri.

I 7 personaggi dei manga Shonen e Seinen con i punti deboli più bizzarri

Jiaozi – Dragon Ball Dolcetto Mask – One-Punch Man Goku bambino – Dragon Ball Death the Kid – Soul Eater Saitama – One-Punch Man Inuyasha – Inuyasha Levi – L’Attacco dei Giganti

7) LEVI

Il capitano Levi è uno dei personaggi, se non il personaggio, preferiti della serie di Isayama. L’Attacco dei giganti è ambientato in un mondo che, come sappiamo, è molto pericoloso, ma soprattutto spietato dove non c’è pietà o fortuna per nessuno. Un mondo popolato da giganti che vagano al di fuori delle mura che proteggono gli esseri umani, nonché cibo e obiettivo di questi giganti. Levi svolge un ruolo fondamentale nella gestione dei suoi uomini dell’Armata Ricognitiva e nelle spedizioni al di fuori delle mura.

La sua freddezza, velocità di analisi delle situazioni e nelle decisioni sono rinomate e apprezzate da tutti i fan. Ma una delle sue debolezze, la più inaspettata quando si pensa a lui, è lo sporco. Infatti lo vediamo controllare Eren e tutti gli altri come puliscono per assicurarsi che tutto sia splendente. Agisce lui stesso indossando una mascherina per evitare la polvere.

6) INUYASHA

Nonostante sia un mezzo demone, Inuyasha ha trionfato sui demoni a tutti gli effetti più e più volte, quindi ha sicuramente dimostrato di essere all’altezza della situazione. Sfortunatamente, ci sono alcuni svantaggi nell’essere solo un mezzo demone. Per cominciare, Inuyasha perde i suoi poteri demoniaci e diventa completamente umano ad ogni luna nuova.

Con l’effetto opposto, il sangue di Inuyasha può trasformarsi in un vero e proprio demone, ma gli fa perdere il controllo. Il suo punto debole più bizzarro è la sua collana, conosciuta come perle della sottomissione. Ogni volta che Kagome Higurashi pronuncia la parola “seduto”, sbatte la testa per terra violentemente. Dato vuole resistere al comando e dunque non vuole sedersi, finisce per cadere violentemente per terra. Questo strumento viene utilizzato per impedire a Inuyasha di danneggiare gli altri.

5) SAITAMA

Saitama è il protagonista del manga Seinen di ONE e Murata One-Punch Man. Si tratta di un personaggio assolutamente incredibile, che seguendo un regime di allenamento intenso ma non caratterizzato da strani supporti tecnologici, è diventato praticamente imbattibile perdendo completamente i capelli.

La sua forza è così sterminata che distrugge ogni singolo mostro con un solo pugno. Nella vita è un eroe per passatempo ma non è mai motivato da nessuna sfida o minaccia poiché la sua forza surclassa tutto e tutti. Tuttavia c’è un punto debole bizzarro che porta chi lo sfida a perdere. Si tratta dei videogiochi e Saitama non riesce mai a vincere anche quando prova a impegnarsi.

4) DEATH THE KID

Kid, è il secondo figlio di Death stesso ed è noto per essere un individuo normalmente calmo e maturo. Per tutta la serie, ha dimostrato di essere orgoglioso del suo status di Shinigami, desiderando diventare il prossimo Shinigami a pieno titolo, ereditando le responsabilità di suo padre.

Sarebbe facile pensare che qualcuno con quel tipo di lignaggio sarebbe piuttosto imperturbabile, ma non è così. In realtà, è completamente ossessionato dalla simmetria e lo è così tanto al punto che quando si arrabbia potrebbe andare nel panico o addirittura svenire. Dunque se alcuni oggetti o individui intorno a lui non sono simmetrici la reazione potrebbe essere imprevedibile.

3) GOKU BAMBINO

Goku è il personaggio più famoso tra tutti gli appassionati in quanto le sue vicende sono state seguite da tanti lettori di diverse generazioni. Combattimenti incredibili oltre il limite hanno sempre spinto Goku a superare qualsiasi avversario, anche quelli che inizialmente erano superiori a lui.

Incarna perfettamente le caratteristiche del protagonista Shonen, non si arrende mai, ama le sfide, non si tira mai indietro ed sempre molto solare e anche ingenuo. Tuttavia una bizzarra e famosa debolezza del piccolo Saiyan è proprio la parte del corpo che gli permette di trasformarsi in scimmione nelle notti di luna piena: la coda. Infatti quando qualcuno gliela tira, Goku perde le forze e può addiritura svenire.

2) DOLCETTO MASK

Si tratta di un eroe professionale dell’Associazione degli Eroi di classe A, posizione 1. Nonostante sia un eroe di una certa caratura, non è del tutto invulnerabile. In realtà, è abbastanza facile da battere o rendere inoffensivo e dipende molto dall’avversario.

Quando questo è brutto, Dolcetto Mask può reagire in modo così disturbato da crollare letteralmente o rimane paralizzato alla loro vista. Ciò significa che gli Ugmon, mostri che una volta erano esseri umani eccezionalmente brutti, possono praticamente avere la meglio su di lui.

1) JIAOZI

In Dragon Ball sono moltissimi i personaggi presentati da Akira Toriyama e nella serie precedente Dragon Ball Z, debuttano Tenshinhan e Jiaoizi. I due sono compagni affiatati e si allenano sempre insieme. Benchè appaia fragile e quasi indifeso, Jiaozi è un guerriero dotato di un coraggio quasi unico nella serie. Tra le sue tecniche più iconiche c’è l’onda Dodo e soprattutto la variante della telecinesi (Chonoryoku). Quest’ultima agisce sullo stomaco dell’avversario, causandogli delle fitte così dolorose da paralizzarlo.

La usa durante il torneo tenkaichi contro Crilin, e per farlo deve utilizzare entrambe le mani e tenderle verso l’avversario. Crilin riesce a batterlo perché lo obbliga a fare delle operazioni matematiche, che per quanto semplici, spingono Jiaozi a calcolare usando le dita. Dunque la sua debolezza consiste nel non saper fare le operazioni matematiche più semplici mentalmente.