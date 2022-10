One-Punch Man a quanto pare sta provando e donando qualcosa da fare al suo pubblico, in attesa della terza stagione animata e del nuovo arco narrativo del manga, anche se in maniera indiretta.

Successivamente allo strano spot pubblicitario che ha “ornato” internet degli appassionati, oggi “ammiriamo” un’altra perla ricreata sul successo della precedente. Qualcosa in attesa del manga e dell’anime si deve pur fare no?

Se lo scorso spot pubblicitario nonostante la sua bizzarria aveva almeno un budget decente, quello di cui andremo a parlare oggi ha una qualità “molto discutibile” e mette in scena delle sequenze davvero disturbanti a tratti anche se davvero divertenti.

Lo spot pubblicitario in questione è volto a promuovere One-Punch Man – The Strongers, il nuovo videogioco per dispositivi mobile che potete scaricare a questo indirizzo se vi va. Il “bellissimo” video potete visionarlo in calce mentre noi lo abbiamo riportato tramite CB che lo ha pescato su Twitter ufficiale del gioco.

Lo spot dura meno di un minuto ma la sua bassa qualità soprattutto recitativa segnerà per sempre il pubblico che già da ora ama alla follia questa nuova trovata.

One-Punch Man – The Strongers viene presentato tramite una pubblicità in live-action dove Garou e Tornado si scontrano a suon di effetti speciali molto discutibili.

One-Punch Man – The Strongers viene lanciato con un “discutibile” spot pubblicitario

La qualità recitativa del video come accennato è veramente scarsa e se non venivano aggiunti alcuni effetti e i vari loghi della nuova app dedicata al franchise, di certo nessuno si sarebbe accorto di cosa si stesse parlando.

The teaser for the One Punch Man live action movie looks phenomenal. Live action anime adaptations might not be dead after all. pic.twitter.com/gM8EnaC8Vj — One Punch Man (@Everything_OPM) September 27, 2022

Il post su Twitter esordisce così: “Il teaser del film live action di One Punch Man sembra una cosa davvero meravigliosa; tutto sembra perfetto. Forse gli adattamenti tratti dagli anime e posti come live action potrebbero non essere ancora morti dopo tutto”.

Se volete come accennato potete trovare il gioco scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi mobile, un videogioco che sembra davvero promettente che immedesima il mondo creato da ONE all’interno del giocatore che a quanto pare potrebbe offrire numerose ore di divertimento, nonostante uno spot altamente discutibile.

Voi cosa ne pensate? Avevate visto lo spot?

