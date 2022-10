Hunter x Hunter: il ritorno di Togashi segna un nuovo traguardo

Hunter x Hunter come ben sapete ha subito uno stop durato più di quattro anni e ora il tutto si è risolto con il ritorno ufficiale del sensei Togashi insieme al suo nuovo team creativo.

Come ben sapete i suoi problemi alla schiena hanno condotto l’autore a fermare il suo lavoro tante volte, e nonostante abbia tentato la ripresa quest’ultimo si è bloccato per ben quattro anni fino all’annuncio del suo ritorno qualche mese fa che ha segnato un traguardo importante per lui e per tutti gli appassionati. Tutto arriva da CB.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto la conferma ufficiale della conclusione del nuovo volume del manga e successivamente anche l’annuncio ufficiale della produzione da parte di Togashi di altri 10 capitoli. Infatti tramite un nuovo post Twitter abbiamo conferma dell’attuale produzione del capitolo 400:

Hunter x Hunter tornerà ufficialmente sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con il capitolo 391 il 23 ottobre e pubblicherà nuovi capitoli a cadenza settimanale. Inoltre è stata anche condivisa la copertina ufficiale del volume 37.

Scordatevi Gon, Killua e compagnia e date spazio a Morena Prudo, capo della famiglia Heil-Ly, uno dei gruppi criminali più temibili e pericolosi di Kakin. In calce è possibile visionare il disegno di Togashi posto sulla copertina, che si pone in un bianco e nero molto interessante. Il tutto è stato riportato da Twitter tramite ShonenJumpNews.

Dopo un grande annuncio riguardante il ritorno del manga e la creazione di un account Twitter per portare aggiornamenti al pubblico, il mangaka dietro Hunter x Hunter ha da qualche settimana concluso i primi 10 capitoli del manga, e iniziato subito i lavori per altri 10, che ovviamente comporranno il volume 38.

Fonte Comic Book – Twitter