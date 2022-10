Dragon Ball Super come ben sapete nasce dall’amore e dal talento di Toyotaro e Toriyama, e proprio come tutte le grandi storie, di certo le difficoltà nel trovare il giusto equilibrio autoriale non sono mancate.

Se nel corso degli anni avete seguito le varie interviste al giovane mangaka, sapete benissimo che egli ha piena libertà nel creare e gestire al meglio le linee guida di Toriyama, che appunto si pone più come “mentore” più che uno scrittore stesso della propria serie; quindi è anche facile capire tutte le difficoltà a cui l’artista può andare incontro.

Anime News Network è stato uno dei primi siti su cui si è condivisa questa cosa riguardante il lavoro sul manga Dragon Ball Super, e Toyotaro ha confermato che nonostante la resa finale debba soddisfare Toriyama, il sensei tutto ciò che lascia sono semplicemente due righe su un foglio, e proprio questa è una delle difficoltà più grandI da sormontare per il mangaka. Comic Book ha riportato tutto qui.

Tori-Toyo Free Talk Vol. 4 ha condiviso poi una nuova intervista sempre riguardante Toyotaro e Toriyama l’anno successivo a quella citata antecedentemente, e l’artista ha confermato che il tutto ovviamente deve combaciare con il volere di Toriyama, che nonostante rilascia due righe su un foglio vuole tutto al giusto posto così come è impostato nella sua mente.

Dragon Ball Super: Toyotaro parla della difficoltà lavorative con Toriyama

Nonostante questo Toyotaro dice di sbizzarrirsi e spesso esce anche fuori dallo script, e alcune cose vengono inventate o rielaborato da Toriyama stesso, che spesso manda anche delle parti ridisegnate a Toyotaro, abbattendo il suo morale alcune volte, dato che per lui è come se fosse una ramanzina. Tutto potete leggerlo completamente a questo indirizzo.

Come ben sappiamo, specie per quanto riguarda i primi numeri di certo Toyotaro non ha avuto vita facile visto che gli appassionati lo hanno sempre “accusato” di scopiazzare il materiale originale.

Detto questo in parte è vero ma nel corso del tempo il mangaka si è dato da fare e di certo si è impegnato, tirando fuori anche il suo stile, specie se guardiamo le ultime copertine di Dragon Ball Super. Attualmente il manga è in pausa in attesa dell’inizio della nuova saga.

