Cyberpunk: Edgerunners: Hideo Kojima elogia la serie anime

Cyberpunk: Edgerunners è una serie anime di genere cyberpunk prodotta dallo studio Trigger ispirata dal videogioco Cyberpunk 2077 sviluppato dalla CD Projekt che ha anche supervisionato la produzione dell’anime. Questo adattamento animato ha raggiunto un successo incredibile e infatti i feedback di coloro che hanno visto l’anime lo dimostrano.

Non mancano nemmeno quelli di personaggi di fama mondiale, come ad esempio quello di Hideo Kojima. Tutti gli appassionati di videogiochi conoscono senza dubbi questo personaggio. Si tratta di colui che ha portato avanti per anni il famosissimo franchise di Metal Gear Solid e realizzato Death Stranding. Il celebre autore di videogiochi insieme a un altro suo collega, Kazutaka Kodaka, ha lodato Cyberpunk: Edgerunners di Studio Trigger.

Kojima direttamente sulla sua pagina Twitter ha rilasciato il suo pensiero sull’adattamento animato. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I just watched "Cyberpunk Edgerunners" in one sitting! Awesome! Great! Under the recent domestic anime situation, there was a feeling that famous Japanese studios were consumed by the overseas market, but not this one! This is a miracle of squeezing the trigger to the world! pic.twitter.com/Q2fzRJDAVw — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 20, 2022

Hideo Kojima confessa di aver guardato tutto di un fiato Cyberpunk: Edgerunners. Non nasconde minimamente il suo stupore e il suo entusiasmo. Fa anche riferimento alla situazione degli anime domestici. Ormai la sensazione è che gran parte dei progetti anime di famosi studi giapponesi siano assorbiti anche dal mercato estero, ma non si aspettava che capitasse per Cyberpunk!

Aggiunge inoltre che per la sua generazione, la visione del mondo e le immagini ricordano “Cyber City Oedo 808” di Yoshiaki Kawajiri.

Invece per quanto concerne Kodaka, confessa il suo apprezzamento totale per l’anime ‘Cyberpunk, compresa l’ambientazione difficile. Ha anche colto l’occasione per collegare Cyberpunk all’anime di Akudama Drive, aggiungendo a chi è piaciuto l’adattamento anime di Studio Trigger, potrebbe piacere anche Akudama Drive.

Le vicende di Cyberpunk: Edgerunners sono ambientate in una società distopica invasa da corruzione, criminalità e impianti cibernetici. Le vicende sono incentrate su un ragazzino di strada impulsivo ma talentuoso. Dopo aver perso tutto ciò che aveva in una sparatoria su strada, sceglie di continuare a vivere diventando un edgerunner. Si tratta di un mercenario high-tech del mercato nero noto anche come “cyberpunk”.