Cyberpunk: Edgerunners ha fatto il suo debutto su Netflix e a quanto pare l’anime è stato più apprezzato del videogioco da cui è tratto.

Dopo alcune settimane dalla sua uscita Studio TRIGGER ha pubblicato anche alcune interviste e tra queste scopriamo che lo Studio ha rifiutato di rivedere il design di un personaggio, come dicono CB e TheGamer.

Il tutto riguarda Rebecca e il suo design visto che inizialmente la stessa CDPR non era convinta di questo personaggio e per questo voleva modificare il tutto. Lo Studio di animazione però, aveva già delle cose in mente per lei e proprio per questo ha insistito che quest’ultimo rimanesse così come era stato disegnato.

Uno degli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ha poi dichiarato: “Credo sia uno dei personaggi migliori della serie, senza dubbio. Mi sento in colpa a dirlo ora però, visto che sono stato uno dei primi a non credere in lei; né nella sua persona né tantomeno nel suo design complessivo.

CD Projekt Red appena ha visto Rebecca ha affermato “è una Loli” non va bene per questo titolo. TRIGGER si è opposto dicendo che lei doveva restare nella serie”.

Cyberpunk: Edgerunners non ha avuto però tanti problemi da come avete potuto vedere nell’inserimento di Rebecca, erano solo dei dubbi dei CDPR, dubbi sventati sul nascere grazie a dalle ottime mosse dello Studio TRIGGER che fin da subito ha creduto nel personaggio di Rebecca.

A quanto pare è stata la scelta migliore da fare visto che ad oggi quello di Rebecca è uno dei personaggi preferiti dal pubblico intorno all’anime ispirato al mondo e alle vicende del tanto discusso Cyberpunk 2077.

Rispetto alla sua versione videoludica l’anime di Netflix ha riscosso un gran successo e molti lo hanno apprezzato più dell’opera originale. Ovviamente non è la stessa cosa e il medium è completamente diverso, ma anche se su gradini opposti la preferenza è andata comunque a questa trasposzione animata.

Il lavoro di TRIGGER è sicuramente enorme e ovviamente il tutto potrebbe continuare anche con nuove produzioni e perché no DLC di 2077 contenenti eventi legati a questi personaggi. Voi avete visto Edgerunners?

